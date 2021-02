Harry Potter: Rupert Grint dice la sua sulla potenziale serie tv di HBO Max

News Serie TV

L'interprete di Ron non crede che sarà coinvolto nel nuovo progetto ma ha un'idea per la trama.

Risale a una decina di giorni fa la notizia di una potenziale serie tv spin-off di Harry Potter a cui starebbe lavorando Warner Bros. insieme al servizio di video in streaming di WarnerMedia HBO Max. Sebbene i diretti interessati non abbiano confermato e neppure commentato l'indiscrezione - pure proveniente dall'autorevole The Hollywood Reporter - una news di questa portata ha fatto facilmente il giro del mondo arrivando presto alle orecchie anche degli storici interpreti della saga. Uno dei primi a esprimere la propria opinione al riguardo è stato Rupert Grint, che ha prestato il volto all'amato Ron Weasley negli otto lungometraggi di Harry Potter. Intervistato da Variety, l'attore - ora impegnato in Servant di AppleTV+ - ha detto di essere molto curioso ma anche preoccupato, perché è particolarmente legato al suo personaggio.

Una serie tv su Harry Potter: Ecco cosa ne pensa Rupert Grint

Grint - che, tra l'altro, ha confidato a Variety di non aver mai visto interamente tutti i film della saga ma di aver intenzione di guardarli ora che è diventato papà - ha detto che non si aspetta di essere coinvolto nel nuovo potenziale progetto, anche perché secondo lui sarebbe molto strano se si trattasse di un sequel:

"Sarebbe strano se fosse una specie di continuazione. Stranamente mi sento piuttosto protettivo nei confronti del mio personaggio. Anche quando ho visto gli adattamenti teatrali, è stata per me un'esperienza molto strana. Se invece la trama si concentrasse su un gruppo diverso di amici, immagino che potrebbe essere interessante"

L'interprete di Ron, quindi, pensa che la potenziale serie di HBO Max potrebbe funzionare se al centro del racconto ci fosse un nuovo gruppo di amici alle prese con la magia a Hogwarts.

Cosa sappiamo sulla potenziale serie di HBO Max e le ipotesi sulla trama

Una soluzione del genere, ovvero una storia tutta nuova che riparta da nuovi personaggi mai conosciuti prima, è in effetti una delle ipotesi che i fan più caldeggiano. Un'altra storia interessante che gli appassionati vorrebbero vedere sullo schermo sarebbe quella dei fondatori di Hogwarts, gli stessi da cui sarebbero poi derivati i nomi delle case in cui gli studenti vengono smistati. Tra le altre possibilità che si potrebbero esplorare, poi, ci sarebbe la storia dei cosiddetti Malandrini, un gruppo di amici (tra cui il papà di Harry Potter) che avevano frequentato la scuola di magia negli anni '70. Si tratta, in ogni caso, soltanto di speculazioni visto che il progetto attualmente sarebbe nelle primissime fasi (si starebbero contattando diversi autori per trovare delle idee) e, secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, non avrebbe neppure uno sceneggiatore di riferimento. Solo il tempo ci dirà cosa ci aspetta.