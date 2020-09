Harry e Meghan firmano un accordo con Netflix: produrranno film, serie e documentari

News Serie TV

È ufficiale: i Duchi di Sussex lavoreranno a Hollywood.

Non è un nuovo episodio di The Crown ma di certo è uno strano spin-off: il Principe Harry e sua moglie Meghan Markle lavoreranno con Netflix per produrre diversi contenuti per la piattaforma. Gli ex reali hanno appena firmato un accordo pluriennale con il gigante dello stereaming, inaugurando di fatto la loro nuova vita come produttori di Hollywood.

Harry e Meghan produttori: Cosa faranno per Netflix

Già qualche settimana fa si parlava di un progetto segreto a cui i Duchi di Sussex stavano lavorando e di diversi incontri che la coppia stava organizzando con i rappresentanti di diverse reti. Il trasferimento dei coniugi in California, infatti, faceva già presagire un loro futuro impegno nell'industria dell'intrattenimento. Ora è ufficiale: dopo aver rinunciato ai titoli reali e aver annunciato di volersi guadagnare da vivere lavorando, Harry e Meghan hanno fondato una propria casa di produzione e, proprio come gli Obama, produrranno diversi contenuti per Netflix: film, serie tv, documentari e programmi per bambini. Secondo Il New York Times potrebbero apparire personalmente in alcuni progetti nonfiction ma Markle non avrebbe intenzione di tornare a recitare.

L'annuncio in un comunicato

"Il nostro obiettivo sarà creare contenuti che informino ma che diano anche speranza", ha detto la coppia tramite un comunicato. "In qualità di neo genitori, anche per noi è importante realizzare programmi stimolanti per le famiglie". Hanno aggiunto che la capacità di Netflix, senza precedenti, di raggiungere 193 milioni di abbonati li aiuterà a "condividere contenuti di forte impatto che incoraggino l'azione".

Per il momento non si conoscono i dettagli sui progetti a cui Harry e Meghan starebbero lavorando e Netflix non ha rilasciato dichiarazioni a riguardo. Ma siamo sicuri che sapremo qualcosa in più molto presto.

Foto: Samir Hussein/WireImage