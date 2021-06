Harley Quinn: DC ha vietato una scena di sesso orale tra Batman e Catwoman

News Serie TV

Lo rivela il co-ideatore Justin Halpern parlando della terza stagione in arrivo su HBO Max.

C'è un limite a tutto. Anche alle serie animate per un pubblico adulto. E anche a una serie animata per un pubblico adulto incentrata sul personaggio più spregiudicato e folle della DC Comics. Limite che si stava per oltrepassare in Harley Quinn, adattamento di successo disponibile in streaming su HBO Max, quando, come raccontato dal co-ideatore e produttore esecutivo Justin Halpern a Variety, si era pensato di portare sullo schermo una scena particolarmente hot che coinvolgeva le icone del fumetto Batman e Catwoman.

Harley Quinn: La scena vietata

"È incredibilmente gratificante e liberatorio utilizzare personaggi che sono considerati cattivi, perché hai molto più margine di manovra", ha raccontato Halpern. "Un esempio perfetto di ciò è nella terza stagione, nella quale avevamo una scena in cui Batman stava per fare sesso orale con Catwoman. Ma DC ha detto: 'Non potete farlo. Non potete assolutamente farlo. I supereroi non lo fanno'. Quindi abbiamo detto loro: 'State dicendo che i supereroi sono solo amanti egoisti?'. E hanno detto: 'No, è che vendiamo giocattoli di consumo su questi eroi. Ed è difficile farlo se Batman fa sesso orale con qualcuno'".

Sin dal suo esordio nel 2019, Harley Quinn non è mai stata una serie pudica, anzi, ha fatto ampio uso di parolacce e comportamenti estremamente violenti. E anche il sesso non è mai stato un tabù, come dimostra una scena nella seconda stagione nella quale - attenzione alle anticipazioni - Harley va a letto con la sua migliore amica Poison Ivy. Non sappiamo in che modo la scena tra Batman e Catwoman si sarebbe dovuta svolgere, ma immaginiamo non esistono modi blandi di rappresentare certe pratiche amorose, come è evidente che farlo rischiava di alzare un polverone che poteva essere non facile gestire. Una situazione già vissuta dalla DC nel 2019, quando è stata costretta a modificare una tavola del fumetto Batman: Damned (rivolto a pubblico adulto per i contenuti particolarmente espliciti) perché raffigurava il giustiziere di Gotham City senza veli.