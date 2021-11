Harlem: Il trailer ufficiale della nuova comedy di Tracy Oliver per Amazon Prime Video

News Serie TV

I 10 episodi della serie, prodotta anche da Amy Poehler e Pharrell Williams, saranno disponibili in streaming dal 3 dicembre.

Sono trentenni ambiziose e ironiche e vivono a New York, precisamente ad Harlem, il vivace quartiere black della metropoli americana che non a caso dà il titolo a questa nuova serie Amazon Original creata dall'apprezzata sceneggiatrice di Girls Trip (Il viaggio delle ragazze) Tracy Oliver. Harlem arriva su Amazon Prime Video con tutti i 10 episodi della prima stagione venerdì 3 dicembre, in Italia e in più di 240 Paesi e territori nel mondo. Il servizio di video in streaming ha appena diffuso il trailer ufficiale sottotitolato in italiano, la key art ufficiale con le protagoniste fotografate da Adrienne Raquel (in fondo all'articolo) e uno speciale poster d’artista commissionato al talento newyorkese Jade Purple Brown (che vedete nella foto in alto). Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla trama e sul cast.

La trama e il cast di Harlem

Creata e scritta da Oliver e prodotta a livello esecutivo anche da Amy Poehler e Pharrell Williams, Harlem segue quattro amiche di vecchia data mentre cercano di realizzare i propri sogni e realizzarsi professionalmente e nel frattempo affrontano questioni come il sesso e le relazioni partendo dal presupposto che "avere trent'anni non significa necessariamente avere tutto", come ha spiegato la creatrice Tracy Oliver.

I personaggi delle quattro protagoniste

Camille (Meagan Good, Deception) è una giovane e conosciuta professoressa di antropologia alla Columbia con una profonda conoscenza delle norme di corteggiamento nelle varie culture, ma continua ad avere problemi con la sua vita amorosa; Tye (Jerrie Johnson, Good Trouble) è la creatrice di successo di una dating-app per persone queer che preferisce mantenere a distanza di sicurezza le sue vulnerabilità - nonché eventuali partner romantici; Quinn (Grace Byers, Empire) è un'inguaribile romantica e stilista benestante che sta provando a sdebitarsi con il mondo mentre è impegnata a portare avanti la sua attività che fatica a decollare; Angie (Shoniqua Shandai, I Am the Night) è un'attrice e cantante piena di fiducia in sé, vivace e senza filtri, che vive a scrocco - ma alla grande - con Quinn. Insieme vivranno il passaggio dai loro vent’anni alla successiva tappa delle loro carriere, relazioni e sogni di ragazze di città.

Nel cast della serie ci sono anche Tyler Lepley (P-Valley) nel ruolo di Ian e, con ruoli ricorrenti, Whoopi Goldberg (Sister Act) e Jasmine Guy (Grey's Anatomy) nei panni rispettivamente la dottoressa Elise Pruitt, direttrice di un dipartimento della Columbia University, e Patricia, una mamma benestante che vuole che sua figlia Quinn (Byers) rinunci alla sua carriera apparentemente fallimentare come designer per semplicemente "sistemarsi"; e ancora Andrea Martin (Great News) nel ruolo di Robin; Robert Ri’chard (Empire) in quello di Shawn; Juani Feliz (Blue Bloods) come Isabela; Kate Rockwell (Almost Family) che è Ana e Sullivan Jones (Halston) come Jameson.