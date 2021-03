Hannah Montana: Miley Cyrus scrive una lettera al suo alter ego, a 15 anni dal debutto della serie

News Serie TV

L'attrice e cantante statunitense ha voluto ringraziare la popstar con la frangetta che l'ha resa famosa. E lei le ha pure risposto.

Sono passati 15 anni da quando una ragazzina con la frangetta bionda esordiva nella serie a lei dedicata, Hannah Montana, per poi diventare uno dei più grandi idoli di Disney Channel. Eppure la sua interprete Miley Cyrus, poi diventata un'attrice e una cantante di successo, non dimentica da dove è partita. In occasione del quindicesimo anniversario della prima messa in onda della serie, Cyrus ha pubblicato una lettera nella quale si rivolge a cuore aperto proprio al suo alter ego sullo schermo, ripercorrendo i migliori ricordi e anche le più grandi difficoltà. In uno strano scambio di battute nel quale è difficile capire dove finisca Miley Cyrus e dove inizi Miley Stewart (vero nome della protagonista della serie), Hannah Montana ha anche risposto scrivendo: "Piacere di sentirti, Miley. È passato solo un decennio".

Miley Cyrus ringrazia Hannah Montana: La lettera della cantante a se stessa

Hannah Montana ha debuttato in tv per la prima volta negli Stati Uniti il 24 marzo 2006 ottenendo un enorme successo tanto da durate 4 stagioni e un film. Prima di diventare la popstar a tratti provocatoria che conosciamo, Miley Cyrus vestiva i panni della coraggiosa studentessa delle medie Miley Stewart, che conduceva una doppia vita grazie al suo alter ego di nome Hannah Montana. Nella serie recitava anche il padre di Cyrus, la star della musica country Billy Ray Cyrus, così come Emily Osment, Mitchell Musso e Jason Earl Jones. Ecco i passaggi più significativi della lettera che Miley Cyrus ha voluto inviare al suo personaggio, a cui è rimasta particolarmente legata.

Ciao Hannah, è un po' che non ci sentiamo. 15 anni, per la precisione. Da quando, per la prima volta, ho portato quella frangetta bionda nel tentativo di nascondere la mia identità. Poi ho messo su quel vestito con le scintillanti lettere HM cucite sul cuore. Non sapevo allora...che è lì che saresti vissuta per sempre. Non solo per me, ma anche per altre milioni di persone nel mondo.

Mentre il suo personaggio cercava di dividersi tra due mondi, Cyrus ha poi ricordato quanto Hannah Montana sia diventata parte di lei:

Sebbene tu sia considerata un semplice alter ego, c'è stato un periodo della mia vita in cui eri più tu a custodire la mia identità in un tuo guanto di quanto facessi io nelle mie stesse mani. C'è stato uno scambio equo, nel quale tu mi hai portato un'incredibile fama in cambio dell'anonimato che potevo invece darti io. Ma da allora, così tante cose sono cambiate

Attraverso il sogno di Miley/Hannah, insomma, Miley Cyrus racconta che ha vissuto anche il suo:

Eri come un razzo che mi ha portato sulla luna e non mi ha mai riportato giù. Non avrei mai potuto immaginare, mentre registravo il mio provino cantando "I Love Rock N Roll" contro un muro bianco nella cucina degli amici di mia madre a Nashville, che quel nome scritto su una prima bozza di sceneggiatura avrebbe reso il mio sogno più grande una realtà.

Cyrus, poi, ha ricordato alcuni momenti sul set dove, dice, ha sperimentato grandi amicizie e i primi amori: dalle riprese del primo episodio fino a quelle dell'ultimo quando si è resa conto di essere cresciuta insieme al suo personaggio, diventato parte di lei. Nel finale della serie, Hannah Montana parte alla volta di Hollywood per fare un film con Steven Spielberg e Tom Cruise e Cyrus ricorda con nostalgia il momento in cui ha cantato la sua ultima canzone sul set. Conclude:

La prima strofa della canzone recitava: 'Tutto sta per cambiare. Un capitolo finisce ma le storie sono appena iniziate. Voltiamo tutti pagina'. E alla fine dice 'Potremmo essere separati ma spero che tu sappia che sarai con me ovunque io vada'. Hannah, spero che tu sappia che queste parole sono vere. Essere te per quei sei anni è stato un onore. [...] Non passa giorno che io non ricordi da dove vengo. Un edificio a Burbank, in California, con una stanza piena di persone con il potere di compiere il mio destino. E lo hanno fatto. Mi hanno dato te. Il regalo più grande che una ragazza possa chiedere.

Ecco la lettera completa postata sui social da Miley Cyrus. Se anche a voi ha fatto venire nostalgia, vi ricordiamo che tutte le stagioni di Hannah Montana sono disponibili in streaming su Disney+.