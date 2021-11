Hanna: La stagione 3 sarà l'ultima

News Serie TV

I prossimi sei episodi della serie tv con Esmé Creed-Miles, in streaming su Amazon Prime Video dal 24 novembre, concluderanno la storia.

Hanna avrà solo una manciata di episodi per portare a termine la sua missione contro Utrax e conquistare la libertà. David Farr, ideatore e showrunner dell'omonimo thriller di fantascienza disponibile in streaming su Amazon Prime Video, ha rivelato a Entertainment Weekly che l'imminente terza stagione sarà l'ultima e darà un finale appropriato alla storia.

Farr ha detto che fare tre stagioni "è sempre stata la nostra intenzione" e di avere sempre pensato alla terza stagione come a un "terzo atto" per concludere la storia. "Vengo dal teatro e ho sempre in testa la struttura ad atti tipica di un'opera teatrale", ha aggiunto. "In questo caso, ho sentito che c'era questo arco molto chiaro".

Hanna 3: Cosa ci aspetta nell'ultima stagione

Lunga sei episodi in streaming dal 24 novembre, la terza stagione di Hanna continua il pericoloso viaggio della giovane eroina interpretata da Esmé Creed-Miles, creata dalla sinistra organizzazione Utrax e addestrata per essere un'assassina. Quello che Hanna sta cercando segretamente di fare ora è distruggere Utrax dall'interno e liberarsi dalla sua morsa con l'aiuto di quella che fino a poco tempo fa era la sua nemesi, Marissa Wiegler (Mireille Enos). Insieme hanno costretto l'agente della Utrax John Carmichael (Dermot Mulroney) ad aiutarle nella loro missione, ma i compagni assassini di Hanna, Sandy (Áine Rose Daly) e Jules (Gianna Kiehl), così come nuovi nemici, incluso il rispettato ex militare e agente dei Servizi Segreti Gordon Evans (la nuova aggiunta al cast Ray Liotta), cominciano a sospettare del suo complotto. Man mano che Hanna si avvicina all'obiettivo, inizia a scoprire non solo un piano capace di stravolgere il mondo, anche il vero potere dietro Utrax che si frappone tra lei e la libertà.

"Il rapporto tra Hanna e Marissa diventa un fulcro emotivo della serie ed è sicuramente un elemento cruciale della terza stagione", ha spiegato il produttore esecutivo Tom Coan a TVLine. "Abbiamo visto come sono passate dall'essere nemiche al diventare alleate nella stagione 1. Nella stagione 2, il loro rapporto si è evoluto in una dinamica molto madre-figlia, una relazione complicata e spesso inquieta sostenuta dal bisogno dell'altra. La storia della stagione 3 porta il rapporto a un livello più profondo. Cominciano a vedersi e a capirsi meglio, molto più a viso scoperto. Una parte fondamentale di questo cambiamento è legata ai segreti del loro passato che vengono allo scoperto... Dovrete sintonizzarvi per vedere come succede!".