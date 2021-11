Hanna: Il trailer ufficiale della terza e ultima stagione

News Serie TV

Gli ultimi episodi del thriller di fantascienza di Amazon Prime Video in streaming dal 25 novembre.

L'ultimo sforzo di Hanna per distruggere Utrax mentre cerca di liberarsi dalla sua morsa arriverà il 24 novembre, in tempo per il Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti. In attesa di questa terza e conclusiva stagione del thriller di fantascienza con Esmé Creed-Miles, Amazon Prime Video ne mostra un'altra anteprima con il trailer ufficiale.



Hanna 3: La trama dell'ultima stagione

Nella terza e ultima stagione, il pericoloso viaggio della giovane eroina creata dalla sinistra organizzazione e addestrata per essere un'assassina arriva forse a un punto di svolta quando cerca segretamente di distruggerla dall'interno aiutata da quella che fino a poco tempo fa era la sua nemesi, l'ex agente della CIA Marissa Wiegler (Mireille Enos). Insieme, costringono l'agente della Utrax John Carmichael (Dermot Mulroney) ad affiancarle nella loro missione, ma i compagni assassini di Hanna, Sandy (Áine Rose Daly) e Jules (Gianna Kiehl), cominciano a sospettare del suo piano di sabotaggio. A complicare ulteriormente la situazione, un nuovo avversario, Gordon Evans (la nuova aggiunta al cast Ray Liotta), un rispettato ex militare e agente dei Servizi Segreti che non si fermerà davanti a nulla per fermare il piano di Hanna. Lungo la strada che l'avvicina all'obiettivo, Hanna inizia a scoprire non solo un piano capace di stravolgere il mondo, anche il vero potere dietro Utrax che si frappone tra lei e la libertà.

All'inizio del mese, in occasione dell'annuncio della conclusione di Hanna, l'ideatore e showrunner David Farr aveva detto che fare tre stagioni "è sempre stata la nostra intenzione" e di avere sempre pensato alla terza stagione come a un "terzo atto" per concludere la storia. "Vengo dal teatro e ho sempre in testa la struttura ad atti tipica di un'opera teatrale. In questo caso, ho sentito che c'era questo arco molto chiaro".