Halo: Pablo Schreiber diventa Master Chief nel primo teaser trailer della serie live-action

La serie tv di 10 episodi, basata sul popolare franchise Xbox, debutterà su Paramount+ nel 2022.

Quasi tre anni e mezzo dopo l'ordine, in occasione delle celebrazioni per il 20° anniversario di Xbox, il servizio di video in streaming Paramount+ ha diffuso le prime immagini di Halo, l'adattamento live-action dell'omonimo, popolarissimo franchise videoludico di fantascienza. Lunga solo una trentina di secondi, la sequenza mostra la star Pablo Schreiber (American Gods) indossare l'armatura corazzata di Master Chief, il guerriero più avanzato della Terra in questa storia.

Halo: La trama e il cast della serie tv

Attesa sugli schermi per il prossimo anno, Halo è ambientata nello stesso epico universo apparso per la prima volta nel 2001 con il primo videogame per Xbox. Siamo nel 26° secolo e Master Chief è l'unica speranza di salvezza per una civiltà spinta sull'orlo della distruzione dai Covenant, un'inarrestabile alleanza di svariate razze aliene impegnata nell'annientamento dell'umanità. Diretta da Otto Bathurst (Black Mirror), la serie di 10 episodi intreccerà all'azione, all'avventura e a una visione del futuro riccamente immaginata le storie personali di questo e di altri personaggi.

Accanto a Schreiber recitano Natascha McElhone (Californication) nel ruolo della Dott.ssa Catherine Halsey, la brillante e imperscrutabile creatrice dei supersoldati Spartan; Bokeem Woodbine (Fargo) di Soren-066, un supersoldato moralmente complesso e ai margini della civiltà umana il cui destino lo metterà contro i suoi ex padroni militari e il suo vecchio amico Master Chief; Shabana Azmi dell'ammiraglio Margaret Parangosky; e Jen Taylor di Cortana, la più avanzata intelligenza artificiale della storia umana (e, potenzialmente, la chiave per la sopravvivenza della razza), da lei già doppiata nei videogame. Bentley Kalu (Avengers: Age of Ultron), Natasha Culzac (Cursed), Kate Kennedy (Catastrophe) e Yerin Ha, invece, interpreteranno dei personaggi creati appositamente per la serie: Vannak-134, un supersoldato ciberneticamente potenziato che è stato arruolato durante l'infanzia e funge da sostituto de facto di Master Chief; Riz-028, un altro supersoldato ciberneticamente migliorato descritto come una letale macchina da guerra; Kai-125, un nuovo superpersoldato coraggioso, curioso e letale; e Kwan Ha, una scaltra e audace sedicenne delle Colonie Esterne che incontra Master Chief in un momento fatidico per entrambi.