Hair Love: Il corto d'animazione premiato agli Oscar ispira una serie di HBO Max

Lo spin-off si intitolerà Young Love e continuerà ad esplorare la vita della protagonista Zuri e dei suoi genitori.

La tenera e commovente storia di Hair Love, vincitore del premio per il miglior cortometraggio d'animazione alla scorsa edizione degli Oscar, continuerà su HBO Max come serie animata di dodici episodi.

La storia di Hair Love

Il corto di Matthew A. Cherry Hair Love è incentrato su un padre di colore alle prese con le pettinature per domare la folta chioma della figlioletta. Finanziato con una campagna Kickstarter nel 2017, ha attirato l'attenzione della Sony Pictures Animation arrivando al cinema come corto proiettato prima di Angry Birds 2 - Nemici amici per sempre e vincendo poi l'ambito riconoscimento conferitogli dall'Academy lo scorso febbraio.

La trama dello spin-off Young Love

La serie ispirata a Hair Love, intitolata Young Love, continuerà a raccontare le vicende della famiglia Young formata dai genitori Stephen e Angela, la figlia Zuri e il loro gattino Rocky, "mentre tra carriera, matrimonio, problemi genitoriali, questioni sociali e dinamiche multigenerazionali si sforzano per costruirsi una vita migliore", come si legge nella descrizione ufficiale. Il creatore di Hair Love Cherry è al timone della serie come showrunner insieme a Carl Jones. Nel cortometraggio originale Issa Rae presta la voce al personaggio della madre Angela, ma non è ancora chiaro se l'attrice tornerà anche nella serie.

I commenti del regista

"Sono entusiasta di continuare a raccontare la storia di Stephen, Angela e Zuri e di esplorare ulteriormente le dinamiche familiari di una giovane famiglia millennial nera", ha affermato Cherry in un comunicato. "Non potremmo chiedere partner migliori di Sony Pictures Animation e HBO Max per aiutarci a far conoscere Young Love al mondo". Il progetto inaugura un recente accordo che lo stesso regista ha siglato con Warner Bros. Television per sviluppare altre serie e film.