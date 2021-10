Gwendoline Christie è Lucifer nel poster di The Sandman

News Serie TV

La nuova serie, basata sul fumetto omonimo di Neil Gaiman, debutterà su Netflix prossimamente.

"Morto" un Lucifer se ne fa un altro. Dopo l'uscita di scena di Tom Ellis, protagonista della conclusa Lucifer, il Signore degli Inferi sarà donna nella prossima serie tv di Netflix The Sandman, adattamento del fumetto omonimo di Neil Gaiman per DC Comics. In occasione del DC FanDome, nuova edizione dell'evento virtuale con il quale Warner Bros. Television ha deliziato i fan delle storie e dei personaggi della Distinta Concorrenza con annunci e anteprime, sono stati mostrati un paio di teaser poster dell'attesa novità, entrambi i quali ritraggono il personaggio interpretato dalla veterana de Il Trono di Spade Gwendoline Christie: Lucifer (o Lucifero, come nella versione italiana del fumetto), uno degli angeli più potenti dell'universo.

The Sandman: Cosa sappiamo della serie tv

Scritta da Allan Heinberg (Wonder Woman) e prodotta a livello esecutivo da David S. Goyer (Batman v Superman: Dawn of Justice) con Gaiman, The Sandman è un ricco miscuglio di mito moderno e fantasy dark in cui narrativa contemporanea, drama storico e leggenda si intrecciano senza soluzione di continuità. La storia si concentra sui personaggi ed esplora i luoghi sotto l'influenza di Sogno (interpretato da Tom Sturridge), colui che sovrintende il regno che i mortali visitano quando dormono, mentre lo stesso cerca di riparare agli errori cosmici - e umani - compiuti durante la sua vasta esistenza.

Come sappiamo dalle notizie precedenti, il resto del cast include l'altra star de Il Trono di Spade Charles Dance nei panni del mago e ricattatore Roderick Burgess, Sanjeev Bhaskar (Unforgotten) e Asim Chaudhry (Wonder Woman 1984) di Caino e Abele, Vivienne Acheampong (Le streghe) del capo bibliotecario del reame Lucienne, Boyd Holbrook (Narcos) del Corinzio, Kirby Howell-Baptiste (The Good Place) di Morte, l'assennata sorella di Sogno, Patton Oswalt (A.P. Bio) del corvo-emissario Matthew, Jenna Coleman (Doctor Who) dell'esorcista e avventuriera dell’occulto Johanna Constantine, Joely Richardson (Nip/Tuck) dell'abile ladra e donna dalle mille identità Ethel Cripps, Niamh Walsh (Good Omens) della sua versione più giovane e David Thewlis (Fargo) di John Dee, il pericoloso e folle figlio di Ethel. Altri ruoli saranno interpretati inoltre da Kyo Ra, Stephen Fry, Razane Jammal (Paranormal), Sandra James-Young (EastEnders), Mason Alexander Park (iCarly) e Donna Preston (Come ti ammazzo il bodyguard).