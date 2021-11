Grey's Anatomy e Station 19 perdono un altro protagonista: Ecco chi non è sopravvissuto all'ultimo crossover (SPOILER)

News Serie TV

Il doppio episodio speciale andato in onda negli Stati Uniti ieri sera è stato l'ultimo per uno dei protagonisti del franchise guidato da Krista Vernoff: ecco quale personaggio è uscito di scena.

L'ultimo crossover tra le serie sorelle Grey's Anatomy e Station 19 è stato fatale per uno dei protagonisti, precisamente uno dei membri regolari dello spin-off ambientato nella caserma 19 dei vigili del fuoco di Seattle. Se non volete sapere di chi si tratta, vi consigliamo di non proseguire con la lettura. In caso contrario, andate avanti prendendovi il rischio degli spoiler.

Il nuovo crossover tra Grey's Anatomy e Station 19: Cosa è successo

Ieri sera su ABC sono andati in onda l'episodio 18x05 di Grey's Anatomy e l'episodio5 5x05 di Station 19, collegati tra loro. Nel crossover evento la città di Seattle è stata scossa da un'enorme esplosione causata da un guasto alla linea del gas cittadino. Il trailer degli episodi ci aveva avvertito: uno dei personaggi non sopravviverà. Ora sappiamo di chi si tratta: è uno dei protagonisti più amati di Station 19, il vigile del fuoro Dean Miller interpretato fin dalla prima stagione di Station 19 da Okieriete Onaodowan. Nell'episodio il primo soccorritore è rimasto gravemente ferito nell'esplosione mentre evacuava dei civili da un palazzo. Arrivato al Grey Sloan per le cure, non ce l'ha fatta ed è morto (non senza prima aver avuto la possibilità di confessare il suo amore alla sua collega e cotta di lunga data Vic).

Le dichiarazioni di Okieriete Onaodowan e della showrunner Krista Vernoff

"È stato un piacere essere Dean. Devo ringraziare Shonda Rhimes, Stacy McKee, Krista Vernoff, Paris Barclay e ABC per avermi permesso di dargli vita. Sono grato di aver avuto modo di lavorare con la troupe più amorevole, gentile e concentrata della tv. E, soprattutto, grazie ai fan per aver mostrato così tanto amore a Dean. Spero che vi abbia ispirato a cambiare il vostro mondo in meglio. Siate il cambiamento!", ha dichiarato in un comunicato Okieriete Onaodowan (che, secondo Deadline, avrebbe manifestato l'intenzione di voler lasciare la serie già alla fine della scorsa stagione. Ora gli sceneggiatori lo avrebbero semplicemente accontentato).

Krista Vernoff, che è al timone sia di Grey's Anatomy che di Station 19, si è detta con il cuore spezzato per aver dovuto pianificare l'addio di Dean Miller. "Sono un'artista e un essere umano migliore per aver avuto l'opportunità di lavorare con Okieriete Onaodowan", ha detto la showrunner. “Ho il cuore spezzato per la perdita di Dean Miller e per il fatto che non potrò più scrivere per Oak. Oak ha uno spirito espansivo ed era pronto e bramava nuovi orizzonti artistici, e non vedo davvero l'ora di vedere cosa farà dopo", ha continuato. "Sarà potente, sarà profondo e sarà coraggioso, perché Oak è tutte queste cose".

In Italia la stagione 18 di Grey's Anatomy è disponibile, con un nuovo episodio ogni mercoledì, con Star in streaming su Disney+. Di Station 19, per il momento, su Disney+ sono disponibili le prime quattro stagioni ma una data di uscita per i nuovi episodi dovrebbe essere annunciata a breve.