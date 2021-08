Grey's Anatomy arruola Peter Gallagher nella stagione 18

News Serie TV

L'attore di OC interpreterà un personaggio con un passato collegato a quello della madre di Meredith.

Un veterano del piccolo schermo è pronto a indossare il camice nella stagione 18 di Grey's Anatomy. Peter Gallagher ha firmato per ricoprire un ruolo ricorrente nei prossimi episodi del medical drama che tornerà in onda negli Stati Uniti, su ABC, il prossimo 30 settembre. Il suo personaggio, a quanto pare, sarà legato al ritorno di Kate Burton nei panni della madre di Meredith, Ellis Grey.

Ecco chi interpreterà Peter Gallagher in Grey's Anatomy

Secondo Deadline, Gallagher interpreterà il Dr. Alan Hamilton, un medico che ha conosciuto la madre di Meredith in passato e incontrerà Meredith nel primo episodio della stagione. Come vi avevamo dato conto la settimana scorsa, infatti, Burton riprenderà il ruolo di Ellis Grey in un arco di episodi della prossima stagione, sebbene il suo personaggio sia morto nella terza stagione dopo una battaglia con l'Alzheimer. Peter Gallagher è noto ai fan delle serie tv soprattutto per essere stato Sandy Cohen nel teen drama OC. Di recente ha interpretato il padre di Zoey, Mitch, nella comedy musicale di NBC Lo straordinario mondo di Zoey e Nick nella comedy di Netflix Grace and Frankie. In tv lo abbiamo visto anche in Covert Affairs, Law & Order: Unità speciale, The Gifted e New Girl.

La serie con sceneggiatura più longeva di ABC, Grey's Anatomy ha avviato la produzione della stagione 18 all'inizio del mese. Non sappiamo ancora se il prossimo capitolo sarà l'ultimo, visto che il contratto della protagonista Ellen Pompeo è stato rinnovato, per il momento, soltanto per un altro anno. Di certo ABC, vista la popolarità e gli ascolti sempre al top (Grey's Anatomy è la serie più vista sulla rete insieme al suo spin-off Station 10) vorrebbe tenere il medical drama in onda il più a lungo possibile.