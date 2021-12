Grey's Anatomy 18: Torna Callie Torres? Sara Ramirez dice la sua e spiazza i fan

News Serie TV

L'artista, che ha lasciato il medical drama di ABC alla dodicesima stagione e che ora è tra i protagonisti di And Just Like That, vorrebbe assolutamente tornare nella serie: ecco le sue ultime dichiarazioni.

Grey's Anatomy, il medical drama più longevo della tv americana, in 18 stagioni ha perso diversi amatissimi personaggi, ma molti li ha anche ritrovati. La scorsa stagione, per esempio, la serie ha ospitato Patrick Dempsey (il dottor Derek Shepherd) e T.R. Knight (George O'Malley), mentre negli ultimi episodi abbiamo ritrovato Kate Walsh nei panni della dottoressa Addison Montgomery. Perché allora non immaginare anche un ritorno di Sara Ramirez, che ha interpretato dalla seconda alla dodicesima stagione il chirurgo ortopedico Callie Torres? L'artista (che intanto ha fatto coming out come persona non-binary e ha scelto per sè il pronome they) ha lasciato la serie alla fine della stagione 12 e, nella storia, il suo personaggio di è trasferito a New York. Potrebbe però rifare una capatina a Seattle e tornare, magari da guest star, nella stagione 18. Ultimamente proprio Ramirez ha riaperto uno spiraglio per un suo ritorno in Grey's Anatomy. L'artista, che ora è tra i nuovi protagonisti del revival di Sex and the City And Just Like That, ha detto - con gran sorpresa, visto che in passato aveva evitato l'argomento - che tornerebbe volentieri nella serie creata da Shonda Rhimes.

Sara Ramirez apre a un suo ritorno in Grey's Anatomy

Parlando con Glamour, Ramirez ha detto che vorrebbe scoprire cosa fa Callie adesso e che tornerebbe di buon grado nella serie, se la trama lo permettesse. Sarebbe pront*, quindi, a indossare nuovamente il camice del suo personaggio, uno dei più amati dai fan della serie. Ramirez, inoltre, ha affermato di essere orgoglios* per come la serie ha introdotto personaggi trans e personaggi non binari. Ecco, nel dettaglio, le sue parole:

"Se le stelle si allineassero in un modo che tutto abbia un senso, assolutamente. Amo la mia famiglia di Grey's Anatomy. Sono così orgoglios* di loro perché hanno introdotto personaggi trans e non binari. Hanno creato un bellissimo universo, e sono così grat* di aver avuto modo di farne parte. Immagino che Callie sia a New York. Non sono davvero sicura di cos'altro stia succedendo alla dottoressa Callie Torres, ma sono curiosa quanto lo sono i fan. Penso che sarebbe davvero emozionante vedere cosa sta facendo la dottoressa Callie Torres oggi. Quindi sì, sono decisamente apert* a questa possibilità. Mi piacerebbe esplorarla"

Vedremo se le sue richieste verranno esaudite. Di certo i fan sarebbero entusiasti di rivedere la dottoressa Torres anche perché tutti concordano nel pensare che al personaggio non sia stato dato un finale adeguato. Intanto Grey's Anatomy prosegue con stagione 18, anche in Italia, su Disney+ dove un nuovo episodio è disponibile ogni mercoledì.