Grey's Anatomy 17, nuove anticipazioni: Covid-19, Teddy e Owen ai ferri corti e una sorpresa per Maggie

Le trame dei nuovi episodi rese note da ABC ci permettono di capire da dove ripartirà la diciassettesima stagione del medical drama.

Quando mancano meno di due settimane dal ritorno in tv di Grey's Anatomy con la stagione 17 che debutterà negli Stati Uniti, su ABC, il prossimo 12 novembre (in Italia, invece, l'appuntamento è per il 24 novembre su Fox e in streaming su NOW TV) emergono nuove importanti anticipazioni. Grazie alle descrizioni ufficiali dei primi due episodi rese note da ABC, siamo in grado di capire da dove ripartirà la serie dopo il brusco stop causato, lo scorso marzo, dal coronavirus.

Grey's Anatomy 17: Ecco cosa accadrà nei primi episodi della stagione

Come è noto, la serie tornerà con una doppia premiere e un crossover con lo spin-off Station 19. Gli autori hanno deciso di inserire immediatamente nella trama la pandemia che, nel mondo reale, sta mietendo ancora numerose vittime sia nelle Americhe che in Europa. Ma non solo: sappiamo che nei nuovi episodi sono stati promossi a regolari due personaggi cioè il dottor Cormac Hayes interpretato da Richard Flood e il dottor Winston Ndugu, l'ex collega che la dottoressa Pierce (Kelly McCreary) aveva ritrovato di occasione di una conferenza la scorsa stagione, interpretato da Anthony Hill. E se le ultime dichiarazioni di Ellen Pompeo (che ha detto che questa stagione potrebbe essere l'ultima) dovessero rivelarsi fondate, potremmo trovarci davvero di fronte alla stagione conclusiva. Cosa aspettarci? Ecco le trame pubblicate da ABC.

Stagione 17, episodio 1: All Tomorrow’s Parties

Nel bel mezzo dei primi giorni della pandemia da COVID-19, il Grey Sloan Memorial e le vite dei chirurghi che vi lavorano sono sconvolte. La premiere della stagione 17 è ambientata un mese dopo l'inizio della pandemia, e Meredith, Bailey e gli altri dottori si mettono subito al lavoro rendendosi contro di trovarsi all'inizio di una nuova era. Nel frattempo, un incendio appiccato per un imprudenza, costringe i primi soccorritori della stazione 19 a portare i pazienti in ospedale.

Stagione 17, episodio 2: The Center Won’t Hold

Bailey si ritrova nel bel mezzo di una discussione con le famiglie dei pazienti che sono in attesa di notizie sui loro figli feriti nell'incendio. Il nuovo arrivato Winston sorprende Maggie e Amelia e Link cercano di abituarsi alla loro nuova condizione di genitori. Teddy scopre che i suoi colleghi sanno più di quanto dovrebbero sui suoi problemi con Owen, e Richard e Koracick discutono pesantemente a riguardo.

