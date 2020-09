Grey's Anatomy 17: Il Coronavirus rivoluzionerà la trama e la serie non ripartirà dalle storie rimaste in sospeso

News Serie TV

Il medical drama più longevo della TV è tornato in produzione: cosa ci aspetta? Parla Krista Vernoff.

Non conosciamo ancora una data per il ritorno di Grey's Anatomy, arrivata ormai alla sua diciassettesima stagione. Sappiamo però che il medical drama è appena tornato in produzione dopo l'inaspettato stop dello scorso marzo quando la serie si era dovuta fermare a causa della pandemia rinunciando agli ultimi quattro episodi della stagione 16. Come sono cambiati i piani degli sceneggiatori da allora e cosa ci aspetta all'inizio della prossima stagione? Ne ha parlato la showrunner Krista Vernoff.

Grey's Anatomy 17: Come cambia la serie dopo la pandemia

Raggiunta da TVLine, Vernoff ha confermato quanto aveva già accennato in precedenti interviste: le storie scritte negli ultimi quattro episodi della scorsa stagione non rimarranno uguali. "Anche nei momenti migliori, il lavoro di uno sceneggiatore è sapere attorno a cosa far ruotare le storie. Non stiamo lavorando per far rimanere intatte le storie pianificate per la fine della stagione 16", ha spiegato la sceneggiatrice. Ricordiamo che, secondo indiscrezioni, i piani originali per il finale della scorsa stagione prevedevano la morte di uno dei protagonisti di Grey's Anatomy. È ragionevole pensare, dunque, che questo risvolto tragico sia stato messo da parte, almeno per il momento.

Da dove ripartirà la nuova stagione di Grey's Anatomy

Tuttavia, ha rassicurato Vernoff, gli spettatori avranno comunque modo di vedere alcune scene immediatamente collegate a quelle dell'ultimo episodio andato in onda, il ventunesimo. "C'era ottimo materiale che avevamo già girato ma che non è andato in onda e abbiamo trovato un modo per incorporarlo nella premiere di stagione", ha aggiunto la showrunner. Come è noto, però, già a partire dal primo episodio della prossima stagione Grey's Anatomy si confronterà con la pandemia, che è stata inserita nella trama. "Parleremo di Covid e sarà tutto un altro mondo per il nostro ospedale e per i nostri personaggi", ha anticipato Vernoff facendo intendere che il Coronavirus avrà un grande impatto anche sulla storia, oltre che sui piani di produzione.

Come comunicato da ABC, Grey's Anatomy e divese altre serie in onda sulla rete non torneranno prima della fine di ottobre o l'inizio di novembre. Notizie più precise sulla data di uscita saranno comunicate prossimamente.