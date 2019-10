Grey's anatomy 16 da stasera su FoxLife: dove eravamo rimasti e cosa aspettarsi dalla nuova stagione

News Serie TV

Il medical drama più longevo della TV americana in onda ogni lunedì alle 21:00.

Quindici anni di disastri naturali, incidenti aerei, sparatorie e morti eccellenti non hanno fermato i chirurghi del Grey Sloan Memorial Hospital. La sedicesima stagione di Grey's Anatomy, in onda negli Stati Uniti già dallo scorso 26 settembre, arriva su FoxLife (canale 114 di Sky) e in streaming su Now TV il 28 ottobre, con un nuovo episodio ogni lunedì alle ore 21:00. Dopo i turbolenti eventi che hanno coinvolto i protagonisti nel finale del ciclo precedente, nei nuovi episodi ritroveremo la dottoressa Meredith Grey (Ellen Pompeo) e i suoi colleghi alle prese con ulteriori e complicate sfide.

Dove eravamo rimasti

Nel finale della scorsa stagione avevamo lasciato il dottor Jackson Avery (Jesse Williams) scomparire misteriosamente nella nebbia di Seattle. Miranda Bailey (Chandra Wilson) aveva deciso di licenziare Richard Webber (James Pickens Jr.), Alex Karev (Justin Chambers) e Meredith a causa della frode assicurativa che avevano messo in atto ai danni dell'ospedale. Quest'ultima, infatti, aveva falsificato dei documenti, facendo passare una paziente senza assicurazione per sua figlia Ellis. Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti), per proteggere Meredith, si era fatto arrestare, addossandosi la colpa. Dopo aver conosciuto la madre biologica e aver scoperto di essere nata in seguito a uno stupro, la dottoressa Jo Karev (Camilla Luddington) era caduta in depressione e aveva deciso di andare in terapia. Archiviata la complicata storia d'amore con Owen Hunt (Kevin McKidd), la dottoressa Amelia Shepherd (Caterina Scorsone) aveva iniziato una relazione con il chirurgo ortopedico Atticus "Link" Lincoln (Chris Carmack). Nell'episodio conclusivo della quindicesima stagione, però, avevamo assistito anche a un lieto evento: Owen Hunt e Teddy Altman (Kim Raver) erano diventati genitori della piccola Allison.

Cosa ci aspetta

All'inizio di questa nuova stagione del medical drama di ABC scopriamo finalmente la sorte di Jackson e troviamo Meredith costretta a fare volontariato mentre lotta per non perdere la licenza medica. Dopo il licenziamento, Richard e Alex, invece, si trasferiscono al Pacific Northwest General Hospital, un ospedale in dissesto di cui tenteranno di risollevare le sorti. Vediamo Teddy e Owen ancora insieme e nelle nuove vesti di genitori. Già nella premiere Amelia deve affrontare paure derivanti dal suo passato, mentre Tom Koracick (Greg German) ha delle nuove responsabilità. Oltre ai personaggi già noti e amati, nel sedicesimo ciclo di episodi (che non sarà sicuramente l'ultimo, visto che la serie è stata già rinnovata per la stagione diciassette), conosceremo nuovi protagonisti ricorrenti; è il caso del dottore Cormac Hayes interpretato dall'attore di Shameless Richard Flood. La showrunner di Grey's Anatomy Krista Vernoff, inoltre, la scorsa estate ha rivelato che vorrebbe riportare nello show un personaggio amato che in una delle scorse stagioni aveva lasciato la serie. Non mancheranno nuovi episodi crossover tra Grey's Anatomy e Station 19, il suo spin-off; già nel primo episodio della sedicesima stagione del medical drama di ABC, infatti, viene rivelata una nuova storyline romantica che vede come protagonisti un chirurgo del Grey Sloan Memorial Hospital e un pompiere della stazione 19, dopo quella che già coinvolge Ben (Jason Winston George) e Miranda. Tra gli ospiti eccellenti che appaiono nella sedicesima stagione troviamo anche Alyssa Milano e Holly Marie Combs, famose per aver interpretato le sorelle Phoebe e Piper Halliwell nella serie Streghe. Le attrici sono apparse nel ruolo di due sorelle in un episodio andato in onda negli Stati Uniti lo scorso 10 ottobre.