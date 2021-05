Green Lantern: Finn Wittrock sarà la Lanterna Verde Guy Gardner nella serie tv di HBO Max

News Serie TV

Il veterano di American Horror Story è il primo a unirsi al cast.

Una delle Lanterne Verdi più famose della DC Comics avrà il volto di Finn Wittrock in Green Lantern, la serie tv con la quale il servizio di video in streaming HBO Max esplorerà uno degli universi più affascinanti mai raccontati dal mondo del fumetto. La star di American Horror Story e Ratched interpreterà lo spaccone e borioso Guy Gardner, potenzialmente una delle Lanterne Verdi più potenti in assoluto.

Green Lantern: I nuovi dettagli della storia

Scritta dal demiurgo dell'Arrowverse Greg Berlanti insieme con il co-ideatore di Arrow e DC's Legends of Tomorrow Marc Guggenheim, Green Lantern, serie della quale HBO Max ha ordinato una prima stagione di 10 episodi, reinventa il franchise della DC attraverso una storia che abbraccia i decenni e le galassie, dalla Terra nel 1941 con la prima Lanterna Verde, l'agente dell'FBI segretamente omosessuale Alan Scott, al 1984 con il presuntuoso maschio alfa Guy Gardner e la mezza-aliena Bree Jarta. A loro si uniranno altre Lanterne - dalle più amate dei fumetti ad eroi mai visti prima.

Anche conosciuti come i Cavalieri dello Smeraldo, le Lanterne Verdi sono un corpo di polizia spaziale che ha il compito di mantenere l'ordine nell'universo e di fronteggiare i pericoli che ne minacciano l'esistenza. I membri del corpo, fondato dal popolo di immortali che vive sul pianeta Oa, ricevono in occasione del loro giuramento l'Anello del Potere, l'arma più potente della galassia, che conferisce al possessore la capacità di creare qualunque oggetto riesca a immaginare, nonché di sopravvivere nello spazio siderale, di volare e di comprendere qualunque linguaggio. Tra le Lanterne Verdi più celebri ci sono anche Hal Jordan, John Stewart e le più recenti Simon Baz e Jessica Cruz. Non sappiamo se e quali di queste saranno coinvolte nella serie, mentre è stato già confermato che una delle Lanterne preferite dai lettori del fumetto, Sinestro, ci sarà, insieme con l'alieno dall'aspetto porcino Kilowog.