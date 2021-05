Green Lantern: A Jeremy Irvine il ruolo di Alan Scott nella serie di HBO Max?

News Serie TV

L'attore in trattativa con il servizio streaming. Se confermato, si unirebbe a Finn Wittrock.

HBO Max potrebbe aver trovato il suo Alan Scott. Diverse fonti riportano che la star di Treadstone Jeremy Irvine è in trattativa con il servizio di video in streaming per il ruolo della prima Lanterna Verde della DC in Green Lantern, l'ambiziosa nuova serie tv degli ideatori di Arrow e DC's Legends of Tomorrow Greg Berlanti e Marc Guggenheim.

Green Lantern: I dettagli della Serie TV

Il drama supereroistico di 10 episodi, "la nostra serie DC più grande mai realizzata" come ammesso da Berlanti in una precedente occasione, reinventa il franchise di Lanterna Verde attraverso una storia che abbraccia i decenni e le galassie, dalla Terra nel 1941 con la prima Lanterna Verde, con l'agente dell'FBI Alan Scott, al 1984 con il presuntuoso maschio alfa Guy Gardner e la mezza-aliena Bree Jarta. A loro si uniranno altre Lanterne - dalle più amate dei fumetti ad eroi mai visti prima.

Anche conosciuti come i Cavalieri dello Smeraldo, le Lanterne Verdi sono un corpo di polizia spaziale che ha il compito di mantenere l'ordine nell'universo e di fronteggiare i pericoli che ne minacciano l'esistenza. I membri del corpo, fondato dal popolo di immortali che vive sul pianeta Oa, ricevono in occasione del loro giuramento l'Anello del Potere, l'arma più potente della galassia, che conferisce al possessore la capacità di creare qualunque oggetto riesca a immaginare, nonché di sopravvivere nello spazio siderale, di volare e di comprendere qualunque linguaggio.

Conosciamo meglio Alan Scott

Nella decennale, gloriosa storia della DC e del suo universo di storie e personaggi, Alan Scott è stato il primo a ricevere i poteri, precedendo il forse ben più conosciuto Hal Jordan. Nei fumetti, Alan diventa una Lanterna Verde dopo essersi imbattuto in un meteorite del pianeta Oa caduto sulla Terra. Quasi guidato telepaticamente da questa roccia che emana strane radiazioni verdi, Alan ne ricava un anello e una lanterna di luce per ricaricarlo periodicamente. Successivamente, il personaggio diventa un membro della Justice Society of America, il primo supergruppo dei fumetti americani.

Nella serie, Alan ci sarà presentato come un agente dell'FBI segretamente omosessuale (non dimentichiamo infatti che vive negli anni '40). Se confermato, Irvine si unirebbe alla star di American Horror Story Finn Wittrock, ingaggiata invece per il ruolo di Guy Gardner.