Greek Salad: in preparazione una serie Amazon Original sequel della trilogia de L’appartamento spagnolo

Una bella Greek Salad nel menù composito di nuove serie francesi annunciate per Amazon Original, sequel della trilogia di culto sulla generazione Erasmus, L’appartamento spagnolo.

La trilogia di culto dedicata alla generazione Erasmus, quella iniziata da Cédric Klapisch con L’appartamento spagnolo nel 2002, e proseguita poi con Bambole russe (2005) e Rompicapo a New York (2013), avrà presto un sequel. Non sarà però un film, ma una serie televisiva, una produzione Amazon Original francese annunciata dal colosso del web per il suo servizio streaming Prime Video.

Greek Salad, questo il titolo, seguirà le vicende dei figli di Xavier e Wendy, iconici personaggi interpretati nei film da Romain Duris e Kelly Reilly. Ambientata ad Atene, si concentrerà su due protagonisti di 19 e 25 anni, più o meno dell’età di Xavier nei film originali, raccontandone la vita quotidiana, la crisi finanziaria, le questioni relative alla loro identità sessuale, così come l’arrivo dei migranti in Grecia.

Impegnato recentemente in Dix pour cent, la serie francese gioiello sugli agenti delle star del cinema a Parigi, Cédric Klapisch ha dichiarato che “Greek Salad presenterà una prospettiva giovanile sull’Europa di oggi, esaminando cosa voglia dire vivere insieme in questo mondo”. Lola Doillon e Antoine Garceau lavoreranno con lui alla scrittura.

Fra le altre serie francesi in cantiere per Amazon Original, Totem, una spy story storica ambientata nel 1965, in piena Guerra fredda, con nel cast Niels Schneider, Lambert Wilson e Ana Girardot. La storia è quella di uno scienziato francese che lavora per i servizi segreti e la CIA che si innamora di una pianista che diventa un’agente del KGB.