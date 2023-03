Grease: Rise of the Pink Ladies, in anteprima il video musicale tratto dalla nuova serie

News Serie TV

La serie, che svela le origini delle mitiche Pink Ladies della Rydell High di Grease, arriverà il streaming su Paramount+ - anche in Italia - il 7 aprile.

Grease non è solo una parola ma uno stato d'animo ormai da 45 anni, cioè da quando nel lontano 1978 uscì nei cinema americani l'omonimo film che sarebbe diventato da lì a poco un caposaldo del genere musical e una perla della cultura pop. E questo è chiaro dando un'occhiata al grintoso video musicale che anticipa l'uscita di Grease: Rise of the Pink Ladies, la serie incentrata sulle mitiche Pink Ladies della Rydell High che sarà disponibile - anche in Italia - in streaming su Paramount+ dal 7 aprile con i primi due episodi di dieci. I restanti otto saranno disponibili in streaming ogni venerdì.

La trama e il cast di Grease: Rise of the Pink Ladies

Ambientata nel 1954, esattamente quattro anni prima degli eventi di Grease, questa commedia musicale racconta la storia poco nota delle origini della banda di ragazze nota come Pink Ladies. "Prima che il rock 'n' roll regnasse, prima che i T-Birds fossero i più fighi della scuola, un quartetto di ragazze stufe ed emarginate osano divertirsi alle loro condizioni, scatenando un 'panico morale' che cambierà Rydell High per sempre", si legge nella sinossi ufficiale.

La serie, scritta dalla showrunner Annabel Oakes (Atypical), vede protagonisti Marisa Davila nei panni di Jane, Cheyenne Isabel Wells nei panni di Olivia, Ari Notartomaso nei panni di Cynthia, Tricia Fukuhara nei panni di Nancy, Shanel Bailey nei panni di Hazel, Madison Thompson nei panni di Susan, Johnathan Nieves nei panni di Richie, Jason Schmidt nei panni di Buddy, Maxwell Whittington-Cooper nei panni di Wally e Jackie Hoffman (Only Murders in the Building) nel ruolo della vicepreside McGee.

Grease is the Word: Una colonna sonora tra passato e presente

Grease Is the Word è una rivisitazione in chiave moderna dell'iconica canzone Grease, scritta da Barry Gibb e interpretata da Frankie Valli, che è stata il brano di apertura del celebre film musicale del 1978. Il brano sarà presente insieme a 30 canzoni originali nella prima stagione della serie, con il produttore musicale esecutivo e cantautore nominato ai Grammy Justin Tranter al timone. Come si vede nel videocli, ogni canzone della serie sarà accompagnata da un pezzo coreografato, guidato dal coreografo Jamal Sims.