Grease: Il teaser trailer della serie prequel Rise of the Pink Ladies

Ambientata alcuni anni prima del film con John Travolta e Olivia Newton-John, la nuova serie debutterà anche in Italia prossimamente su Paramount+.

Gli anni '50 tornano più ruggenti che mai con Grease: Rise of the Pink Ladies, la serie prequel dell'indimenticabile film musicale del 1978 Grease. Il servizio di video in streaming Paramount+ ha annunciato che debutterà negli Stati Uniti il 6 aprile e, successivamente, arriverà anche in Italia. Qui sotto vedete il primo teaser trailer ufficiale diffuso in occasione del TCA Press Winter Tour, l'appuntamento annuale con i giornalisti televisivi d'America.

La trama diGrease: Rise of the Pink Ladies

Ambientata nel 1954, esattamente quattro anni prima degli eventi di Grease, questa commedia musicale racconta la storia poco nota delle origini della banda di ragazze nota come Pink Ladies. "Prima che i T-Birds fossero i più fighi della scuola, un quartetto di ragazze stufe ed emarginate osano divertirsi alle loro condizioni, scatenando un 'panico morale' che cambierà Rydell High per sempre", si legge nella sinossi ufficiale.

Il cast

Scritta dalla showrunner Annabel Oakes (Atypical), Grease: Rise of the Pink Ladies coinvolge un cast ricchissimo: Marisa Davila nei panni di Jane, Cheyenne Isabel Wells nei panni di Olivia, Ari Notartomaso nei panni di Cynthia, Tricia Fukuhara nei panni di Nancy, Shanel Bailey nei panni di Hazel, Madison Thompson nei panni di Susan, Johnathan Nieves nei panni di Richie, Jason Schmidt nei panni di Buddy, Maxwell Whittington-Cooper nei panni di Wally e Jackie Hoffman (Only Murders in the Building) nel ruolo della vicepreside McGee. Quest'ultimo è un personaggio preso direttamente dal film, nel quale è stato interpretato in una posizione più alta, quella di preside della Rydell High, da Eve Arden.