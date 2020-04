Grant: Il trailer ufficiale della miniserie di History sul 18° Presidente degli Stati Uniti

News Serie TV

Il progetto, che coinvolge anche Leonardo DiCaprio come produttore esecutivo, debutterà il 25 maggio.

"Il primo moderno guerriero americano", "un sanguinoso macellaio", "un presidente corrotto", "un ubriaco bellicoso" e "il più grande generale della sua epoca". Sono tante le definizioni con cui viene ricordato Ulysses S. Grant, il 18° Presidente degli Stati Uniti d'America. History ha deciso di fare luce su questo grande personaggio storico imperfetto e sottovalutato nella miniserie Grant, di cui ha diffuso il trailer ufficiale.

Grant: La miniserie che indaga su uno dei presidenti più sottovalutati d'America

Scritta dal vincitore del Pulitzer Ron Chernow e sostenuta da Leonardo DiCaprio coinvolto nelle vesti di produttore esecutivo, Grant è una miniserie ibrida in tre parti che mescola sceneggiato e interviste per raccontare la storia di Ulysses S. Grant (interpretato da Justin Salinger) dal suo coinvolgimento nell'ultimo anno di guerra civile americana, alla sua elezione a 18° Presidente degli Stati Uniti nel 1869, al suo impegno per la ricostruzione post-bellica. "Alla sua morte, avvenuta nel 1885, Grant era ritenuto uno degli uomini più famosi al mondo e considerato un eroe americano proprio come George Washington e Abraham Lincoln. Oggi invece è stato quasi dimenticato e la sua eredità offuscata da miti, pettegolezzi e falsità", fa notare History.

Grant debutterà su History il 25 maggio, una data non casuale visto che coincide con la festa del Memorial Day, il giorno in cui negli Stati Uniti si commemorano i caduti di tutte le guerre.