Grandi Speranze di Charles Dickens diventerà una nuova miniserie prodotta da Steven Knight, Ridley Scott e Tom Hardy

Il creatore di Peaky Blinders sarà sceneggiatore e produttore esecutivo del progetto che andrà in onda su BBC One e FX.

Charles Dickens rimane sempre una grande fonte di ispirazione per gli autori televisivi: il romanzo Grandi Speranze diventerà una nuova miniserie adattata per BBC One e FX dal creatore di Peaky Blinders Steven Knight insieme a un team di produttori che include Tom Hardy e Ridley Scott.

I primi dettagli della nuova miniserie su Grandi Speranze

Il progetto, di sei episodi, ricalcherà la storia dell'orfano soprannominato Pip, protagonista del romanzo che Dickens pubblicò prima in capitoli a partire dal 1860 e poi interamente. Precedentemente l'opera era stata adattata in un film del 2012 diretto da Mike Newell e in un'altra serie di BBC e PBS del 2011. Knight, da sempre grande fan dello scrittore, non ha mai fatto mistero di essere affascinato dai suoi racconti. In passato lo sceneggiatore ha dichiarato di aver preso spunto dalle opere di Dickens anche per creare il mondo della sua Peaky Blinders. E Grandi Speranze sarà il secondo progetto tratto da un'opera di Dickens che Knight adatterà per il piccolo schermo dopo la miniserie basata su A Christmas Carol andata in onda lo scorso dicembre (creata e prodotta dallo stesso team che lavorerà alla prossima).

Le dichiarazioni di Steven Knight e delle reti

Steven Knight ha ribadito la sua passione per Dickens spiegando le motivazioni che lo hanno spinto a scegliere proprio quest'opera. "Adattare il lavoro di Dickens è una delizia. Ho scelto Grandi Speranze non solo per i personaggi senza tempo ma anche per la storia molto attuale: una storia di lotta di classe avanzamento sociale raccontata in prima persona da una voce molto emotiva e personale. Essendo io stesso figlio di un operaio, il viaggio di Pip dalla fucina alla società è molto speciale per me", ha spiegato l'autore. Si sono dimostrati entuasiasti della nuova collaborazione con Knight anche il presidente di FX Entertainment Eric Schrier e la direttrice di BBC Content Charlotte Moore. Il primo ha ricordato il grande successo, sia creativo che commerciale, raggiunto da A Christmas Carol, la seconda ha definito Grandi Speranze "la scelta perfetta data la sua narrazione puntuale e personale" aggiungendo "La versione di Knight renderà uno dei classici più amati in Gran Bretagna una delle serie da vedere assolutamente per un'intera nuova generazione".

Nonostante il grande entusiasmo, passerà probabilmente molto tempo prima di vedere sul piccolo schermo le nuove avventure di Pip: la produzione, infatti, non inizierà prima del prossimo anno.

