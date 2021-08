Grace and Frankie: Netflix rilascia a sorpresa i primi 4 episodi della stagione finale

News Serie TV

La settima e ultima stagione della comedy con Jane Fonda e Lily Tomlin tornerà con i restanti episodi nel 2022.

Su Netflix sono disponibili 4 nuovi episodi di Grace and Frankie! Il servizio di video in streaming ha interrotto la lunga astinenza dei fan (l'ultima volta della comedy sulla piattaforma risale a 19 mesi fa) pubblicando a sorpresa la parte iniziale - 4 dei 16 episodi ordinati nell'autunno del 2019 - della settima stagione, ultimo atto delle storie delle migliori amiche Grace Hanson e Frankie Bergstein, alla storia Jane Fonda e Lily Tomlin.

"È passato un anno e mezzo e farà bene a tutti avere un duo come Grace e Frankie nelle nostre vite in questo momento", ha dichiarato Netflix. "Perciò, come regalo, Jane e Lily vi offrono i primi quattro episodi della settima e ultima stagione di Grace and Frankie". In un video condiviso subito dopo sui social, le due attrici hanno dichiarato: "Ci siete mancati! Ma cosa ancora più importante, vi siamo mancati. Perciò siamo qui per annunciare...". E dopo un divertente siparietto, con Tomlin che rivela di aver cercato di farci avere piuttosto un coupon da Del Taco, hanno aggiunto: "I primi quattro episodi della stagione 7 sono ora disponibili! Ma non preoccupatevi, ce ne sono molti altri in arrivo. Abbiamo solo voluto darvi qualcosa di speciale fino a quando non avremo terminato il resto della stagione".

Grace and Frankie fans, we have something special for you — four new episodes from Season 7 are now streaming!



And more episodes are on the way! pic.twitter.com/XYPZuvyI9A — Netflix (@netflix) August 13, 2021

Come si può immaginare, le riprese della stagione conclusiva di Grace and Frankie sono state rallentate dalla pandemia di Covid-19. Quest'ordine di 16 episodi, la stagione più lunga di sempre della comedy, permetterà a Grace and Frankie di diventare la serie più longeva mai prodotta da Netflix. I restanti 12 episodi saranno disponibili nel 2022.