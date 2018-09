Gotham: Shane West sarà uno dei cattivi nell'ultima stagione

Nuovo ruolo in tv per Shane West. Reduce da tre stagioni in Salem, l'attore 40enne ha firmato con FOX per un ruolo ricorrente nella quinta e ultima stagione del prequel di Batman, Gotham.

Conosciuto anche per i suoi trascorsi in Nikita e ER, secondo Deadline West vestirà i panni di Eduardo Dorrance, un compagno di Jim Gordon (Ben McKenzie) durante il suo periodo nell'esercito. Tornato a Gotham, Dorrance si offre di aiutare Gordon a portare la legge e l'ordine in una metropoli ormai dominata dalla criminalità con il supporto di una squadra di soldati scelti. Tuttavia, il detective si rende conto ben presto che le intenzioni dell'uomo sono molto più oscure e malvagie di quanto avrebbe potuto credere.

Nei fumetti della DC Comics, Edmund Dorrance è il villain meglio conosciuto come Re Serpente, il padre rivoluzionario di uno degli avversari più famosi e potenti di Batman, Bane. Non è chiaro però fino a che punto la versione ritratta da West ricalcherà l'originale in quest'ultimo capitolo lungo appena 10 episodi, in onda negli Stati Uniti all'inizio del prossimo anno.