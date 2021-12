Gotham Knights: Una serie tv basata sul fumetto DC in sviluppo a The CW

News Serie TV

La potenziale novità immagina una Gotham City senza il Cavaliere Oscuro a proteggerla.

Continua la fascinazione di The CW per le storie e i personaggi della DC Comics. La rete dietro il media franchise di successo dell'Arrowverse sta valutando la possibilità di portare in tv un'altra serie ambientata nell'oscura Gotham City dopo Batwoman con lo sviluppo di Gotham Knights, adattamento del fumetto omonimo pubblicato dalla Distinta Concorrenza.

La trama di Gotham Knights

La storia di Gotham Knights è piuttosto sorprendente: sulla scia dell'omicidio di Bruce Wayne (sì, proprio lui), il suo ribelle figlio adottivo (l'identità del personaggio viene al momento tenuta nascosta) stringe un'improbabile alleanza con i figli dei nemici di Batman quando vengono tutti incastrati per l'omicidio del Cavaliere Oscuro. Ora etichettati come i criminali più ricercati di Gotham City, questa banda di disadattati rinnegati deve lottare per riabilitare i rispettivi nomi. Ma in una città senza un Cavaliere Oscuro a proteggerla, la situazione appare più pericolosa di quanto non sia mai stata. Tuttavia, la speranza arriva dai luoghi più inaspettati, poiché questa squadra male assortita di fuggitivi diventerà la sua prossima generazione di salvatori. Una squadra conosciuta come i Gotham Knights.

Il progetto, che segue l'omonimo videogame in lavorazione a WB Games Montréal, è nelle mani degli sceneggiatori e produttori esecutivi Chad Fiveash e James Stoteraux, già dietro le quinte di Batwoman e della meno recente Gotham. L'instancabile Greg Berlanti (All American, Doom Patrol, L'assistente di volo, Riverdale, Stargirl, Superman & Lois, The Flash, YOU e molte altre) farà parte del team di produzione con Sarah Schechter e David Madden, mentre Natalie Abrams (Batwoman) darà il suo contributo come sceneggiatrice e co-produttrice esecutiva.