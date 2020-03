Gossip Girl: Thomas Doherty e altri tre attori si aggiungono al cast del sequel di HBO Max

News Serie TV

Tavi Gevinson, Adam Chanler-Berat e Zion Moreno gli altri nomi coinvolti nella nuova serie tv.

Buongiorno Upper East Side! Si irrobustisce il cast del sequel di Gossip Girl in arrivo negli Stati Uniti su HBO Max. Il nuovo servizio di video in streaming prossimo al debutto ha annunciato che la star di Legacies Thomas Doherty (nella foto il primo a sinistra) ha ottenuto un ruolo da protagonista insieme a Tavi Gevinson (Scream Queens, seconda da sinistra), Adam Chanler-Berat (Next to Normal, terzo da sinistra) e Zion Moreno (Claws, ultima a destra nella foto). Gli attori raggiungono i già annunciati Emily Alyn Lind (Code Black, Revenge), Eli Brown (Pretty Little Liars: The Perfectionists) Whitney Peak (Le terrificanti avventure di Sabrina), Johnathan Fernandez (Lethal Weapon) e il veterano di Broadway Jason Gotay.

La trama del sequel di Gossip Girl

La nuova serie sarà ambientata circa dodici o tredici anni dopo l'originale e ruoterà attorno a un nuovo gruppo di ragazzi dell'élite di Manhattan che frequentano la stessa scuola privata di Blair, Serena, Nate e gli altri, la Constance Billard School. Al momento non sono noti molti dettagli sui ruoli affidati a ciascun attore, ma la serie mostrerà sicuramente come sono cambiate le cose nel frattempo nei quartieri alti di New York grazie ai social network e alle ultime innovazioni. L'ideatore Joshua Safran aveva anticipato a Vulture che questa volta i protagonisti non sarebbero stati tutti bianchi e che ci sarebbero stati più contenuti LGBTQ.

Chi torna dalla serie originale

Per il momento l'unico nome confermato tra quelli del cast originale del teen drama di The CW è Kristen Bell che riprenderà il ruolo della voce fuori campo di Gossip Girl, la narratrice la cui voce ha accompagnato gli spettatori per tutte le sei stagioni della serie. Il creatore della serie andata in onda dal 2007 al 2012 Josh Schwartz, coinvolto ora come produttore esecutivo insieme alla collega Stephanie Savage, tuttavia ha lasciato aperte le porte ai membri del cast originale. "Abbiamo adorato lavorare con loro e, se volessero tornare, saremmo super eccitati per la cosa", ha detto Schwartz al New York Post.

Foto: Jared Michael Siskin/Paul Smith