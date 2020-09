Gossip Girl: Le riprese del sequel di HBO Max inizieranno a New York il mese prossimo

News Serie TV

Il debutto del seguito della popolare serie di The CW è rimandato al 2021 ma la produzione sta per partire.

Sarebbero d'accordo in molti: non c'è nulla di meglio dell'autunno a New York City. E così, come rivelato un portavoce della Warner Bros., anche le riprese dell'atteso sequel di Gossip Girl ordinato a HBO Max inizieranno nella Grande Mela nel mese di ottobre. Sarà solo un caso? Forse sì, considerato che, se la pandemia non avesse sconvolto i piani, la produzione della serie sarebbe iniziata già da un pezzo. Ma l'appuntamento con la nuova élite di Manhattan è stato solo rimandato al 2021 e, ora lo sappiamo, è tutto pronto per un nuovo viaggio nell'Upper East Side. Anche Ann Sarnoff, capo di WarnerMedia Studios e Networks Group, ha confermato alla stampa che la produzione partirà presto su tre set distinti: a Vancouver, New York e Los Angeles.

La trama del sequel di Gossip Girl

Affidata ai creatori della serie originale Josh Schwartz e Stephanie Savage, la nuova Gossip Girl sarà una "continuazione" dell'originale: ambientata diversi anni dopo quest'ultima, ruoterà attorno a un diverso gruppo di studenti della prestigiosa Constance Billard School. A otto anni dalla fine del teen drama di The CW, la nuova serie si concentrerà su un nuovo gruppo di adolescenti ancora e sempre di più alle prese con le soffiate della misteriosa blogger nota come Gossip Girl. Ambientato in un mondo in cui i social media hanno preso il sopravvento, il drama racconterà i grandi cambiamenti che la stessa New York ha subito negli anni.

Il nuovo cast

Kristen Bell tornerà nei panni della narratrice onnisciente a cui ha dato voce nella serie originale. Al momento è l'unica attrice di Gossip Girl a prendere parte anche al sequel. Il resto del cast comprende Emily Alyn Lind (Doctor Sleep), Whitney Peak (Le terrificanti avventure di Sabrina), Johnathan Fernandez (Lethal Weapon), Eli Brown (Pretty Little Liars: The Perfectionists), il veterano di Broadway Jason Gotay, la star di Legacies Thomas Doherty, Tavi Gevinson (Scream Queens), Adam Chanler-Berat (Next to Normal), Zion Moreno e Jordan Alexander, annunciata da poco.