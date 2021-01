Gossip Girl: Le nuove foto e la descrizione dei personaggi della serie sequel

News Serie TV

Il reboot, incentrato su un nuovo gruppo di adolescenti di Manhattan, arriverà prossimamente in streaming su HBO Max.

HBO Max inizia il 2021 puntando su una delle nuove serie tv più attese sul servizio: parliamo del sequel di Gossip Girl, la serie incentrata sulla "scandalosa elite di Manhattan" andata in onda dal 2007 al 2012. Il nuovo teen drama, con nuovi personaggi e un cast ricco di volti freschi e poco noti, sarà ambientato negli stessi luoghi della serie originale ma diversi anni dopo. Dopo aver diffuso le prime foto del cast che ha posato sull'iconica scalinata del Met e in attesa dell'annuncio della data di uscita (presumibilmente già nei prossimi mesi), il servizio di video in streaming ha deciso di farci conoscere più da vicino i protagonisti diffondendo nuove foto e una brevissima descrizione per ciascun personaggio.

Gossip Girl: I personaggi della serie sequel di HBO Max

Sull'account Instagram ufficiale della serie, sono state pubblicate delle foto inedite che ritraggono i nuovi protagonisti Whitney Peak, Thomas Doherty, Tavi Genvinson, Jordan Alexander, Savannah Smith, Zión Moreno, Eli Brown, Emily Alyn Lind ed Evan Mock. A ogni personaggio è stata associata una parola che descrive sinteticamente il suo ruolo: "Influenza" per Julien Calloway (Alexander), "Potere" per Monet de Haan (Smith), "Stile" per Luna La (Moreno), Libertà per Max Wolfe (Doherty), "Grazia" per Audrey Hope (Alyn Lind), "Ambizione" per Kate Keller (Gevinson), "Privilegio" per Otto "Obie" Bergmann IV (Brown), "Innocenza" per Akeno Menzies (Mock) e "Prospettiva" per Zoya Lott (Peak).

La trama e le novità del sequel di Gossip Girl

Affidata ai creatori della serie originale Josh Schwartz e Stephanie Savage coinvolti come produttori esecutivi e guidata da Joshua Safran come showrunner, la nuova Gossip Girl sarà ambientata diversi anni dopo quest'ultima. Al centro del racconto ci sarà un nuovo gruppo di studenti della prestigiosa scuola privata dell'Upper East Side frequentata dai protagonisti originali. Nonostante il famoso blog di Gossip Girl sia ormai stato oscurato, i nuovi protagonisti saranno alle prese con le soffiate di una nuova blogger. Ambientato all'era di Twitter, Instagram e gli influencer, il teen drama racconterà i grandi cambiamenti che la stessa New York ha subito negli anni. Kristen Bell tornerà ad essere la voce della misteriosa Gossip Girl, la narratrice omnisciente che accompagna le storie dei protagonisti. Non è ancora chiaro, invece, se torneranno, anche solo per un cameo, alcuni dei protagonisti originali. Interrogati al riguardo, Chace Crawford, Blake Lively e Penn Bagdley, rispettivamente gli interpreti di Nate, Serena e Dan, si sono detti possibilisti e non hanno escluso la possibilità di fare un'apparizione nella nuova serie.

