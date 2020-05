Gossip Girl: Il sequel di HBO Max rimandato al 2021

News Serie TV

L'emergenza Coronavirus ha colpito anche l'atteso seguito del teen drama di The CW.

L'Upper East Side dovrà attendere. Il sequel di Gossip Girl, uno dei progetti più attesi sulla nuova piattaforma di video in streaming HBO Max prossima al debutto negli Stati Uniti, non arriverà prima del 2021. Il motivo, come era facilmente immaginabile, è il ritardo nell'avvio della produzione, previsto per lo scorso marzo e inevitabilmente rimandato a causa dell'emergenza Coronavirus.

I ritardi nella produzione del sequel di Gossip Girl

La notizia del rinvio arriva direttamente dal capo della divisione contenuti di HBO Max Kevin Reilly. Parlando con Vulture, Reilly ha spiegato che la produzione del sequel di Gossip Girl stava per iniziare proprio quando l'intera industria dell'intrattenimento si è dovuta fermare. Dai primi dettagli diffusi sulla nuova serie, sappiamo che la nuova Gossip Girl sarà una "continuazione" dell'originale: ambientata diversi anni dopo quest'ultima, ruoterà attorno a un diverso gruppo di studenti della prestigiosa Constance Billard School. Tra i nuovi protagonisti troveremo Emily Alyn Lind (Doctor Sleep), Whitney Peak (Le terrificanti avventure di Sabrina), Johnathan Fernandez (Lethal Weapon), Eli Brown (Pretty Little Liars: The Perfectionists) e il veterano di Broadway Jason Gotay i quali si uniranno a Kristen Bell, che tornerà come narratrice nei panni della misteriosa blogger newyorkese a cui ha dato voce nella serie originale.

HBO Max: gli altri progetti rimandati

Come spiegato da Kevin Reilly, il sequel dell'amato teen drama di The CW non è l'unico progetto di HBO Max per il quale dovremo aspettare più del dovuto. Il nuovo servizio, che WarnerMedia lancerà negli Stati Uniti il 27 maggio, è stato costretto a rimandare il debutto di diversi titoli, soprattutto quelli molto attesi e di alto profilo. Il caso più eclatante è quello riguardante la speciale reunion di Friends, inizialmente prevista in contemporanea con il lancio della piattaforma ma che, come recentemente annunciato, sarà girata solo verso la fine dell'estate. Ritarderà anche The Flight Attendant, il thriller di Greg Berlanti che segna il ritorno in TV di Kaley Cuoco.