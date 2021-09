Gossip Girl: HBO Max rinnova la serie sequel per una seconda stagione

News Serie TV

Il reboot, incentrato su una nuova generazione di giovani dell'Upper East Side di Manhattan, ha debuttato quest'estate con successo sul servizio di video in streaming di WarnerMedia.

Le "vite scandalose dell'Elite di Manhattan", precisamente di una nuova generazione di giovani privilegiati, continueranno a farci compagnia. Il servizio di video in streaming HBO Max ha rinnovato il sequel di Gossip Girl per una seconda stagione. La notizia è arrivata un mese dopo il midseason finale, in streaming negli Stati Uniti lo scorso 12 agosto, e mentre gli americani sono in attesa degli ultimi 6 episodi della prima stagione in arrivo a novembre (in Italia la serie potrebbe arrivare prossimamente su Sky e NOW, ma non abbiamo ancora conferme). È un rinnovo, questo, che non giunge inaspettato visto che per HBO Max il teen drama è stato il miglior debutto di sempre sulla piattaforma.

La trama del reboot di Gossip Girl

La nuova Gossip Girl, guidata da Joshua Safran come showrunner e produttore esecutivo e con i creatori della serie originale Josh Schwartz e Stephanie Savage coinvolti come produttori esecutivi, è ambientata diversi anni dopo la serie originale trasmessa su The CW dal 2007 al 2012. Otto anni dopo la chiusura del famoso blog che ha reso le vite degli ex protagonisti un inferno, un nuovo gruppo di studenti di Manhattan, ovviamente ricchi e privilegiati, è al centro dello scandalo. Nonostante il famoso blog di Gossip Girl sia ormai stato oscurato, i nuovi personaggi devono vedersela con un'influencer che tiene sotto scacco le loro vite.

Gossip Girl: Trailer Ufficiale: Gossip Girl: Trailer Ufficiale del sequel della Serie TV - HD

Il cast

Il ricco cast del sequel di Gossip Girl comprende Jordan Alexander come Julien Calloway, Whitney Peak nel ruolodi Zoya Lott, Tavi Gevinson in quello Kate Keller, Eli Brown nel ruolo di Otto "Obie" Bergmann IV, Thomas Doherty come Max Wolfe, Emily Alyn Lind come Audrey Hope, Evan Mock nei panni di Akeno "Aki" Menzies, Johnathan Fernandez in quelli di Nick Lott, Adam Chanler-Berat nel ruolo di Jordan Glassberg, Zión Moreno come Luna La, Savannah Lee Smith come Monet de Haan e Jason Gotay nei panni di Rafa Caparros. Prezioso, inoltre, il contributo della storica narratrice di Gossip Girl, Kristen Bell, tornata per accompagnare con la sua voce le vicende dei nuovi protagonisti.