Gossip Girl: Ecco i protagonisti del sequel di HBO Max

Emily Alyn Lind, Eli Brown, Whitney Peak e altre aggiunte al cast della nuova serie tv.

Fatti da parte Blair Waldorf, la Constance Billard ha una nuova Queen Bee. Il servizio di video in streaming prossimo al debutto HBO Max ha annunciato che Emily Alyn Lind (nella foto, a sinistra), attrice vista precedentemente in Code Black e Revenge, ha ottenuto il ruolo di protagonista in Gossip Girl, sequel dell'omonimo teen drama di successo del 2007. Al cast principale si sono uniti anche Eli Brown (Pretty Little Liars: The Perfectionists, al centro), Whitney Peak (Le terrificanti avventure di Sabrina, a destra), Johnathan Fernandez (Lethal Weapon) e il veterano di Broadway Jason Gotay.

Cosa sappiamo della nuova Gossip Girl

Sono ancora pochissimi i dettagli rivelati da HBO Max e dall'ideatore Joshua Safran. Definita una "continuazione" dell'originale Gossip Girl, la nuova serie è ambientata 12-13 anni dopo quest'ultima e ruota attorno a un diverso gruppo di affascinanti figli e figlie di papà che frequenta la stessa scuola privava di Manhattan, la Constance Billard School, mostrando nel frattempo come i social network e la scena di New York sono cambiati negli ultimi anni. Nessun dettaglio dei personaggi affidati a Lind e agli altri è stato per ora rivelato, ma in una precedente occasione Safran aveva detto a Vulture che "questa volta i protagonisti non sono tutti bianchi. Ci saranno anche molti contenuti LGBTQ", aggiungendo che il sequel "ha a che fare con il modo in cui il mondo appare oggi, da dove provengono ricchezza e privilegi e come vengono gestiti".

Le altre connessioni con Gossip Girl

Il fatto che queste nuove storie abbiano messo radici nello stesso terreno di Gossip Girl lascia la porta aperta alla possibilità che qualche vecchia gloria faccia capolino nella serie. A dire il vero, un nome è stato già confermato: Kristen Bell riprenderà il ruolo di Gossip Girl, l'onnisciente narratrice la cui voce ha accompagnato gli spettatori durante le sei stagioni prodotte per The CW. "Kristen Bell è sempre stata e sempre sarà la voce di Gossip Girl" hanno dichiarato gli ideatori della serie originale Josh Schwartz e Stephanie Savage, qui coinvolti come produttori esecutivi.