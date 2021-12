Good Omens 2: Jon Hamm sarà di nuovo l'Arcangelo Gabriele

News Serie TV

Annunciati anche altri ritorni e nuove aggiunte al cast della seconda stagione.

Quelle di David Tennant e Michael Sheen non saranno le uniche facce familiari nell'attesissima seconda stagione di Good Omens. Jon Hamm ha firmato per riprendere il ruolo dell'Arcangelo Gabriele, già interpretato nel ciclo inaugurale, nei prossimi episodi della comedy fantasy di Neil Gaiman in streaming su Amazon Prime Video.

"Good Omens 2 non sarebbe la stessa senza lo strabiliante Jon Hamm nei panni di Gabriele, il peggiore dei capi", ha detto Gaiman in un comunicato. "La storia che io e Terry Pratchett abbiamo creato tanti anni fa continua a portarci dal Soho di Londra al paradiso e all'inferno. È una gioia per me riportare in vita personaggi che abbiamo amato (o odiato) e altri nuovi, dagli ultimi piani più lucenti del Paradiso ai sotterranei più umidi dell'Inferno, da amare (o odiare, o amare per odiare o odiare amare). Tutti loro fanno parte della strana e insolitamente amata famiglia di Good Omens".

Good Omens 2: Altri ritorni e nuovi angeli

Nella seconda stagione di Good Omens, l'ex star di Mad Men e il suo Gabriele saranno affiancati da altri due Arcangeli già incontrati nella serie: Michele e Uriele, interpretati rispettivamente dagli altri ritornati Doon Mackichan e Gloria Obianyo. Si apprende inoltre che nuovi angeli avranno il volto di Liz Carr (The Witcher) e Quelin Sepulveda. Le due attrici interpreteranno rispettivamente Sariele e Muriel. Non è tutto. Shelley Conn (Bridgerton) è stata ingaggiata per un altro ruolo chiave, un personaggio dell'Inferno.

La trama di Good Omens 2

Ordinati la scorsa estate e attualmente in produzione in Scozia, i sei episodi della seconda stagione esploreranno nuove storie che amplieranno il materiale originale alla base della serie - il romanzo di culto di Pratchett e Gaiman Buona Apocalisse a tutti! - per raccontare la sorprendente amicizia tra Azraphel (Sheen), un angelo pignolo e commerciante di libri rari, e Crowley (Tennant), un demone dalla vita frenetica. Avendo vissuto sulla Terra sin dall'inizio dei tempi e una volta sventata l'apocalisse, Azraphel e Crowley tornano a condurre una vita tranquilla tra i mortali nel quartiere di Soho a Londra, quando un inaspettato messaggero presenta loro un mistero sorprendente.