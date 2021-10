Gomorra: In attesa dell'ultima stagione, un documentario ripercorre la storia della serie dei record

News Serie TV

Arriva su Sky Atlantic e in streaming su NOW Una storia chiamata Gomorra - La serie, un documentario in 4 puntate dal 24 ottobre.

Un documentario molto speciale, intitolato Una storia chiamata Gomorra - La serie, ci accompagnerà verso l'ultima attessissima stagione di Gomorra: La serie. Per 4 settimane a partire da domenica 24 ottobre alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW potremo seguire il racconto della genesi e dello sviluppo della serie italiana che ha conquistato il mondo, attraverso le voci di chi ne ha fatto parte. Ci avvicineremo così all'inizio della fine di un lungo percorso che culminerà con il capitolo finale di Gomorra: La serie atteso invece per il prossimo 19 novembre. Qui sotto potete vedere il trailer del documentario diffuso da Sky.





Gomorra: Arriva il documentario celebrativo

Diretto da Marco Pianigiani, scritto da Federico Chiarini e Alessia Colombo e prodotto da Brandon Box per Cattleya in collaborazione con Sky e con Beta Film, il documentario in quattro puntate da 25 minuti riavvolgerà il nastro facendoci conoscere le origini della serie, le sfide che ha dovuto affontare la produzione e i ricordi di chi ha partecipato a questa avventura in prima persona, dalla prima idea di Roberto Saviano agli ultimi giorni sul set. Una storia chiamata Gomorra - La serie esplorerà la complessa fase della stesura della sceneggiatura, la sfida delle riprese in location ora iconiche ma all’inizio quasi inaccessibili, il fenomeno di costume che ha circondato la serie, il successo internazionale e molto altro. In questo viaggio emozionante ci accompagneranno quattro narratori d'eccezione: l’ideatore Roberto Saviano, il regista a cui è stata affidata la trasposizione seriale di Gomorra nel corso delle prime stagioni Stefano Sollima, Ivana Lotito e Salvatore Esposito, i coniugi Avitabile-Savastano.

Una storia chiamata Gomorra - La serie: Tutti gli ospiti della docuserie

Ad impreziosire la docuserie tanti altri ospiti e addetti ai lavori, tra cui gli sceneggiatori Stefano Bises, Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli. Ci sono anche Riccardo Tozzi (Fondatore e C.E.O. di Cattleya), Nils Hartmann (Senior Director Original Productions Sky Italia) e Gina Gardini (produttrice). Non mancano anche gli altri registi principali della serie, Francesca Comencini e Claudio Cupellini ma anche Marco D'Amore, dall’inizio protagonista davanti ma dalla quarta stagione anche dietro la macchina da presa. Condivideranno con gli spettatori i loro ricordi anche altri storici protagonisti della serie: Maria Pia Calzone (Donna Imma), Fortunato Cerlino (Don Pietro), Loris De Luna (Valerio) Cristina Donadio (Scianel), i già menzionati Salvatore Esposito (Genny) e Ivana Lotito (Azzurra) e Arturo Muselli (Enzo Sangue Blu). Verranno inoltre esplorati "gli effetti di Gomorra sulla gente" con i due attori dei The Jackal Ciro Priello e Fabio Balsamo, protagonisti dell'ominima e ormai famosa webserie su YouTube che ha creato negli anni dei veri e propri tormentoni legati a Gomorra.

