Golden Globe 2021: La gioia incontenibile di Kaley Cuoco per la sua prima nomination

La star di The Big Bang Theory è tra le candidate come miglior attrice in una comedy per la sua performance in The Flight Attendant.

Alla fine, è "atterrata" una nomination anche per Kaley Cuoco. L'attrice, famosa per il ruolo di Penny che ha interpretato in ben 12 stagioni di The Big Bang Theory, ha dovuto aspettare però una nuova serie per essere tra le candidate come migliore attrice in una comedy ai Golden Globe e l'occasione è arrivata con The Flight Attendant, thriller dramedy di HBO Max in arrivo prossimamente anche in Italia su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV. Durante l'annuncio delle nomination della 78esima edizione dei prestigiosi premi di cinema e tv, Cuoco non è riuscita a trattenere l'entusiasmo per il traguardo raggiunto e suo marito Karl Cook ha immortalato il momento in un video poi postato su Instagram.

The Flight Attendant: La grande occasione di Kaley Cuoco

Giustamente Kaley Cuoco si è mostrata emozionatissima per la nomination ottenuta dal momento che si tratta della sua prima volta. In 12 stagioni di The Big Bang Theory, infatti, solo le co-star Jim Parsons e Johnny Galecki sono stati nominati per il premio e solo Parsons è riuscito a vincerlo; se guardiamo agli Emmy, altri prestigiosi premi della tv, e ai membri regolari del cast della sitcom creata da Chuck Lorre e Bill Prady ad essere nominati almeno una volta, a Parsons e Galecki si aggiunge l'interprete di Amy Mayim Bialik che, tuttavia, non ha mai vinto. Ora, finalmente, è arrivata la grande occasione per l'amata interprete di Penny. In The Flight Attendant, già rinnovata per una seconda stagione, Cuoco interpreta un'assistente di volo coinvolta in uno strano caso di omicidio. "Grazie, non dimenticherò mai questo momento e non riesco a smettere di piangere. Sono così orgogliosa del team di The Flight Attendant!!!! YES, NORMAN!", ha scritto l'attrice nella didascalia del video (per chi se lo stesse chiedendo, Yes, Norman è il nome della casa di produzione da lei fondata; prende il nome dal suo cane, recentemente scomparso dopo ben 14 anni di fedele compagnia).