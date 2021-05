Gli Irregolari di Baker Street cancellata a bruciapelo da Netflix dopo una sola stagione

News Serie TV

Il servizio di video in streaming ha deciso: la serie sui giovani assistenti di Watson e Sherlock Holmes non tornerà con nuovi episodi.

Non ci saranno nuovi casi da risolvere per i giovani frequentatori Baker Street. Netflix ha cancellato (abbastanza inaspettatamente) Gli Irregolari di Baker Street, la serie di Tom Bidwell che ha reinterpretato il mito del famoso detective nato dalla penna di Arthur Conan Doyle offrendo un nuovo punto di vista, quello dei giovani assistenti di Watson e Sherlock Holmes. La storia si ferma, quindi, dopo una sola stagione di 8 episodi.

Gli Irregolari di Baker Street 2 non ci sarà

Ambientata nella Londra di età vittoriana, Gli Irregolari di Baker Street ha raccontato la storia di un gruppo di adolescenti tormentati che venivano manipolati dal sinistro Dottor Watson (Royce Pierreson) e da uno sfuggente Sherlock Holmes (Henry Lloyd-Hughes) affinché risolvessero difficili crimini che, a un certo punto, sfociavano anche nel soprannaturale. Il giovane cast includeva Thaddea Graham (The Letter for the King) nel ruolo di Bea; McKell David (Black Mirror) come Spike; Jojo Macari (Sex Education) nei panni di Billy; Harrison Osterfield come Leopold e Darcy Shaw (The Bay) nei panni della sorella di Bea, Jessie.

Una cancellazione inaspettata

La serie ha debuttato lo scorso 26 marzo e, nel weekend d'uscita, ha dominato le Top 10 dei contenuti più visti sul servizio di mezzo mondo, Italia e Regno Unito compresi. Nella classifica dei contenuti più visti della settimana dal 29 marzo al 4 aprile, stilata da Nielsen, ha superato persino la seguitissima The Falcon and the Winter Soldier. Se consideriamo anche il fatto che il finale della prima stagione sia rimasto aperto a interpretazioni, la decisione di Netflix appare ancora più sorprendente. Può trovare spiegazione soltanto nei numeri effettivi degli account raggiunti, numeri che però Netflix non ha fornito.

Gli Irregolari di Baker Street va così ad allungare la lista delle serie cancellate da Netflix negli ultimi mesi: The Duchess, Hoops, Queen Sono, The Order, I Am Not Okay with This e Away. A queste si aggiungono Castlevania e The Last Kingdon che si concluderanno rispettivamente con la quarta e la quinta stagione.