Gli ideatori di Sherlock lavorano a una serie tv su Dracula

Dopo Sherlock Holmes e il Dottore, Steven Moffat e Mark Gatiss uniscono nuovamente le forze per portare in tv un altro personaggio iconico. Secondo Variety, il duo dietro Sherlock e Doctor Who è impegnato in una trattativa con BBC, la stesse rete di queste ultime, per lo sviluppo di un adattamento del Dracula di Bram Stoker.

Un classico della letteratura, la storia racconta di un gentiluomo della Transilvania, in realtà un vampiro, che si trasferisce in Inghilterra per individuare nuove vittime attraverso le quali prolungare la sua insana esistenza. Nel corso dei decenni, Dracula ha ispirato innumerevoli film e show televisivi, ultimo dei quali l'omonima serie di breve durata di NBC con protagonista Jonathan Rhys Meyers.

Al momento non si conoscono i dettagli della versione di Moffat e Gatiss, essendo il progetto ancora a una fase embrionale e non avendo i due scritto alcuna sceneggiatura. Non è chiaro quindi se sarà ambientata nei tempi moderni come Sherlock (non ancora rinnovata per una quinta stagione), mentre il formato - pochi episodi di durata maggiore - dovrebbe essere lo stesso. Per Moffat, Dracula arriva dopo il recente passo indietro da Doctor Who, del quale è stato il produttore esecutivo nelle ultime sei stagioni.