Gli eroi dell’Arrowverse indossano la mascherina nei nuovi poster di The Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow

La produzione, contagi permettendo, potrebbero ripartire questo mese.

Gli amati e seguiti supereroi dell'Arrowverse si mostrano come non lo hanno fatto mai nei nuovi poster promozionali della prossima stagione televisiva. Lo fanno per lanciare un messaggio importantissimo: mentre i set continuano a rimanere chiusi, ritardando il ritorno in tv, i protagonisti di The Flash, Supergirl, DC's Legends of Tomorrow, Black Lightning, Stargirl e la nuova Superman & Lois indossano tutti la mascherina per ricordare, soprattutto a un'America ancora in piena emergenza sanitaria a causa della pandemia di Covid-19, l'importanza dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per fermare la diffusione del virus.

"I veri eroi indossano le maschere" recita la tagline in tutte le locandine. E mentre luglio è stato il mese peggiore per gli Stati Uniti, con quasi 5 milioni di contagi confermati e 158,000 decessi, la tv continua a rimanere quasi completamente paralizzata; un danno economico senza precedenti per l'industria. The Flash, Supergirl e Batwoman sono state costrette a concludere le loro ultime stagioni prima del previsto, in seguito al lockdown che in Canada - dove vengono girate tutte le serie dell'Arrowverse - ha portato alla chiusura dei set, tra le altre cose. Superman & Lois, invece, è stata ordinata da The CW senza che sia stato possibile produrre un pilota.

Mentre tutto potrebbe ancora succedere, in attesa di un vaccino, Warner Bros. Television prova a programmare la ripartenza delle produzioni per la seconda metà di agosto, come rivela la lettera di preavviso ricevuta pochi giorni fa dagli attori. Tuttavia, sebbene la situazione nell'area di Vancouver mostri segnali incoraggianti, e non ci si aspetta una presa di posizione da parte dei sindacati di categoria, un tale ritardo sulla tradizionale tabella di marcia impedirà a tutte queste serie, e non solo a queste purtroppo, di tornare sugli schermi prima del 2021.