Glee: Ryan Murphy pensa a un remake e i fan sognano un cast stellare

Lo sceneggiatore vorrebbe rigirare il pilota: perché non con Timothée Chalamet, Brad Pitt ed Emma Stone?

Lo sappiamo: la fantasia e l'inventiva di Ryan Murphy non conoscono limiti. Sarà per questo che, a cinque anni dal finale di Glee, il prolifico regista, produttore e sceneggiatore statunitense fa una proposta shock ai fan rimasti legati alla musical comedy di FOX: un remake in cui alla veterana Lea Michele si affiancherebbero due nuove sue "scoperte", i talentuosi Beanie Feldstein e Ben Platt, che con lui hanno lavorato rispettivamente in American Crime Story e The Politician. A questo punto - avranno ragionato gli appassionati - perché non pensare in grande? I fan hanno risposto condividendo su Twitter il loro cast ideale: tra i nomi proposti ci sono Timothée Chalamet, Saoirse Ronan e addirittura Brad Pitt. La foto, un fotomontaggio in cui i volti dei veri attori di Glee sono stati sostituiti con le nuove proposte, è stata condivisa ironicamente dallo stesso Murphy. È davvero in arrivo un remake?

Glee, un remake con Beanie Feldstein e Ben Platt

Tutto è iniziato con una provocazione lanciata su Instagram da Ryan Murphy. "Immaginate che sia il 2009 e che io viva in un mondo con Lea Michele, Ben Platt e Beanie Feldstein. Se avessi accesso a questi talenti ecco come sarebbe un nuovo pilot di Glee..." ha esordito il creatore della comedy andata in onda su FOX dal 2009 al 2015. Lo sceneggiatore avrebbe già in mente una nuova trama: Lea Michele e Platt sarebbero nemici che unirebbero le forze contro il personaggio di Beanie Feldstein per prendere il controllo del Glee Club. "Voglio rigirare questo pilota. Lo farò?", ha scritto provocatoriamente alla fine del post Murphy.

Rifare Glee con un cast di volti noti: il desiderio dei fan

Non si è fatta attendere la contro proposta dei fan: un remake celebrativo con un cast stellare. Una foto in cui alcuni tra i più amati attori di Hollywood del momento hanno rimpiazzato i membri del cast originale di Glee ha fatto il giro del web arrivando fino a Ryan Murphy che l'ha condivisa a sua volta sulla sua pagina Instagram. "Qualcuno mi ha inviato questa foto con la descrizione 'Film Twitter Glee Reboot'". Nell'immagine si vedono, per esempio, Saoirse Ronan nei panni della Rachel Berry interpretata nella serie da Lea Michele, Timothée Chalamet in quelli di Finn Hudson (originariamente il compianto Cory Monteith), Brad Pitt in quelli del direttore del Glee Club Will Schuester, Margot Robbie scelta come Quinn Fabray (interpretata originariamente da Dianna Agron), Emma Stone al posto di Jayma Mays e Zendaya nel ruolo della cheerleader Santana Lopez (Naya Rivera nella serie). Completano il cast da sogno Tom Holland, Robert Pattinson, Florence Pugh, Ansel Elgort, Charles Melton e Laura Harrier (apprezzata recentemente nella miniserie Hollywood co-creata dallo stesso Murphy).

Arriverà davvero un remake della popolare musical comedy che, più di dieci anni fa, ha lanciato le carriere di Darren Criss e la stessa Lea Michele? Conoscendo l'imprevedibilità di Ryan Murphy, tutto è possibile.