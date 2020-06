Glee: Lea Michele nella bufera dopo le pesanti accuse dell'ex co-star Samantha Ware

News Serie TV

Secondo diversi ex colleghi, l'interprete di Rachel Berry avrebbe reso il set della comedy musicale di FOX "un inferno".

La competizione tra Rachel Berry e gli altri membri del Glee Club si sposta dallo schermo alla vita reale: nelle ultime ore Lea Michele, indimenticabile star di Glee, è stata accusata da diversi ex colleghi della serie di aver reso loro la vita impossibile sul set. Tutto è iniziato con un tweet al vetriolo di Samantha Ware, che ha recitato nella serie di Ryan Murphy nella sesta stagione. L'attrice ha parlato di presunte "traumatiche microaggressioni" perpetrate da Michele sul set della comedy musicale di FOX.

Le accuse di Samantha Ware a Lea Michele

La faida, avvenuta su Twitter sotto gli occhi di tutti, si è scatenata dopo che Lea Michele ha postato un tweet a sostegno del movimento Black Lives Matter e in memoria di George Folyd, l'afroamericano morto a Minneapolis lo scorso 25 maggio in seguito all'aggressione da parte di un poliziotto. A quel tweet ha risposto Samantha Ware, che in Glee ha interpretato Jane Hayward in un arco di episodi della sesta e ultima stagione. Rivolgendosi direttamente all'ex collega di set, Ware ha scritto: "Ricordi di quando hai reso la mia prima esperienza televisiva un inferno? Io non lo dimenticherò mai. Ricordo che dicesti a tutti che se avessi avuto l'opportunità, l'avresti 'fatta nella mia parrucca', oltre ad altre traumatiche microaggressioni che mi hanno fatto mettere in discussione una carriera a Hollywood".

LMAO REMEMBER WHEN YOU MADE MY FIRST TELEVISON GIG A LIVING HELL?!?! CAUSE ILL NEVER FORGET. I BELIEVE YOU TOLD EVERYONE THAT IF TOU HAD THE OPPORTUNITY YOU WOULD “SHIT IN MY WIG!” AMONGST OTHER TRAUMATIC MICROAGRESSIONS THAT MADE ME QUESTION A CAREER IN HOLLYWOOD... https://t.co/RkcaMBmtDA — SAMEYAAAAAA (@Sammie_Ware) June 2, 2020

Le reazioni degli attori di Glee e di altre star

Il tweet ha scatenato una marea di reazioni, molte delle quali di altri attori che hanno condiviso l'esperienza di Glee con Lea Michele. Alex Newell, l'interprete di Wade 'Unique' Adams e persino Amber Riley, con Michele fin dal primo episodio della comedy nei panni di Mercedes Jones, hanno risposto postando delle gif abbastanza eloquenti che sembrano appoggiare Samantha Ware. A chi è apparso scettico leggendo tali accuse Newell ha risposto: "Non c'è ragione di mentire dopo sei anni!". Gli ha fatto eco anche Dabier, che nella serie musicale di Fox è apparso in un episodio, il quale ha accusato Michele di discriminazioni e atteggiamenti aggressivi. "Tu non mi facevi sedere al tavolo con gli altri membri del cast perché 'non vi appartenevo'", l'accusa dell'attore. Non è passato inosservato neppure il "mi piace" di Melissa Benoist, nel cast di Glee dalla quarta stagione e ora star di Supergirl, ai tweet degli ex colleghi.

GIRL YOU WOULDNT LET ME SIT AT THE TABLE WITH THE OTHER CAST MEMBERS CAUSE “I DIDNT BELONG THERE” FUCK YOU LEA https://t.co/s4NoLdtqRs — Dabier (@OfficialDabier) June 2, 2020

Non sono mancati i commenti di altre star, come quello di Yvette Nicole Brown, che ha recitato con Michele nella comedy di ABC The Mayor. "Sento vicina ogni parola. Ogni persona conta su un set. Ogni persona merita rispetto. Spetta a ogni membro regolare del cast far sentire benvenuto chiunque arriva sul set. Questa sprezzante attitudine è ciò che c'è di sbagliato a Hollywood e nel mondo". Salta all'occhio anche il messaggio solidale della star di Lucifer Lesley-Ann Brandt: "I tentacoli razzisti si muovono veloci a Hollywood. Mi dispiace tu abbia passato una cosa del genere", ha scritto l'attrice.

Like I said. Racist tentacles in Hollywood run DEEP. I’m so sorry you had to live through that. — 📎Lesley-Ann Brandt (@LesleyAnnBrandt) June 2, 2020

Non è la prima volta che si parla dell'antipatia e dell'ambuiguità di Lea Michele. Già in passato Naya Rivera, l'interprete di Santana Lopez in Glee, aveva fatto riferimento a un litigio pesante avvenuto sul set della comedy in seguito al quale l'inteprete di Rachel Berry non le avrebbe più rivolto la parole. "Lea e io non siamo sicuramente migliori amiche e dubito che mi siederò sul suo divano e dividerò il piatto con lei in futuro", erano state le velenose parole di Rivera.

Dopo la recente bufera, Lea Michele non ha rilasciato commenti. Tuttavia, pare ci siano già le prime conseguenze: secondo quanto riportato da Variety, l'azienda HelloFresh - con cui Lea Michele collaborava per alcune sponsorizzazioni - avrebbe immediatamente interrotto i rapporti con l'attrice. "HelloFresh non tollera razzismo e discriminazioni. Siamo demoralizzati e delusi nell'apprendere le recenti affermazioni su Lea Michele", si legge in un comunicato.

Foto: ABC/Bob D’Amico