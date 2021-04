Glee: Il video tributo del cast riunito per Naya Rivera ai GLAAD Media Awards

News Serie TV

Gli attori della comedy musicale di FOX hanno ricordato l'ex collega scomparsa, a dieci anni dal coming out del suo personaggio Santana.

Forte, indipendente, determinata e pronta a sfidare pregiudizi e convenzioni. Il contributo che il personaggio di Santana Lopez, interpretato in Glee dalla compianta Naya Rivera, ha dato alla community LGBTQ è enorme. Così la cerimonia dei GLAAD Media Awards - i premi annuali assegnati alle persone e alle produzioni che meglio hanno contribuito a restituire una rappresentazione accurata e veritiera delle persone gay, lesbiche, transgender, bisessuali e queer - è sembrata il contesto perfetto per ricordare l'attrice scomparsa tragicamente lo scorso luglio dopo essere annegata mentre nuotava con il figlioletto di quattro anni. Gli attori di Glee si sono riuniti virtualmente per dedicare uno speciale tributo alla ex collega e celebrare il decimo anniversario del coming out del suo personaggio, Santana Lopez, nella serie, un episodio che ha avuto un significato profondo per molti adolescenti LGBTQ. Qui sotto potete vedere l'intero video della reunion.

Naya Rivera: Il ricordo del cast a dieci anni dal coming out di Santana

Lo speciale tributo è stato introdotto da Demi Lovato che nella quinta stagione di Glee ha interpretato Dani, la ragazza di Santana quando quest'ultima si trasferisce a New York. "Sarò sempre grata dell'opportunità che ho avuto di interpretare la ragazza di Naya in Glee. Il suo personaggio, Santana Lopez, è stato rivoluzionario per le ragazze queer come me all'epoca e la sua ambizione e i suoi risultati hanno ispirato le donne latine di tutto il mondo", ha detto l'attrice e cantante. In seguito, gli ex colleghi hanno condiviso i loro pensieri su Naya Rivera, ricordandola sia come artista che come amica e madre del piccolo Josey. Il cast, quasi al completo, (c'erano Chris Colfer, Darren Criss, Jane Lynch, Kevin McHale, Heather Morris, Matthew Morrison, Amber Riley, Harry Shum Jr., Jenna Ushkowitz, Vanessa Lengies, Jacob Artist, Alex Newell, Lauren Potter, Becca Tobin, Jessalyn Gilsig e Dot-Marie Jones) ha celebrato anche l'eredità che Naya Rivera ha lasciato alla comunità LGBTQ ricordando che l'attrice ha presentato per ben due volte i GLAAD Media Awards. Chris Colfer, inoltre, ha riflettuto su come l'episodio del coming out di Santana (e il conseguente rifiuto da parte di sua nonna) rifletta in molti casi la realtà e abbia ispirato e fatto sentire meno soli molti giovani LGBTQ.

La dichiarazione della madre di Naya Rivera

Infine è stata letta una dichiarazione da parte della madre di Naya Rivera, Yolanda Previtire. "Naya sarebbe onorata di ricevere questo riconoscimento. Quando a Naya è stato detto che Santana sarebbe stata lesbica mi ha chiamato per farmelo sapere e le ho chiesto come si sentiva a riguardo, e lei ha detto: 'Mi sento benissimo!' Non sapevamo che avrebbe avuto un impatto su così tante persone nella comunità LGBTQ", recita il comunicato. "Ha sempre voluto sostenere coloro che non avevano voce. Non credo che si sia resa conto di quanto fosse importante per questo mondo. Sono grata che mia figlia abbia contribuito a cambiare il modo in cui vediamo noi stessi e gli altri. Grazie, GLAAD perché mantenete viva l'eredità di mia figlia", ha concluso Yolanda Previtire.