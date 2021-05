Girl in the Woods: Peacock ordina una serie soprannaturale diretta da Krysten Ritter

News Serie TV

Il drama di 8 episodi è basato sul cortometraggio The Door in the Woods e sul suo sequel di Crypt TV.

Il servizio di video in streaming di NBCUniversal Peacock ha appena ordinato la nuova serie Girl in the Woods, drama young adult soprannaturale che sarà diretto dalla star di Jessica Jones e di Non fidarti della str**** dell'interno 23 Krysten Ritter.

La trama di Girl in the Woods

Basata sul cortometraggio del 2018 The Door in the Woods e sul sequel del 2020 di Crypt TV, Girl in the Woods è ambientata in un'area nel Pacifico Nord-occidentale e segue Carrie, una ragazza che fugge da una misteriosa colonia simile a un culto che protegge il mondo dai mostri nascosti dietro una porta segreta che si trova nel bosco. Krysten Ritter produrrà la serie a livello esecutivo e dirigerà 4 degli 8 episodi che compongono la serie. Jacob Chase, co-produttore esecutivo, dirigerà gli ultimi quattro.

La parola a Krysten Ritter

“In quanto grande fan dell'horror e e delle storie di formazione, questo è uno dei copioni più emozionanti che mi sia capitato tra le mani. Mi sono innamorata dei personaggi, della scrittura, dell'ambientazione e dei temi nel momento in cui l'ho letto", ha detto Ritter tramite un comunicato. “Ho anche adorato il cortometraggio originale e l'universo che stanno costruendo. Sono così entusiasta di avere l'opportunità di dirigere questa serie di caccia ai mostri guidata da donne toste con Jane Casey Modderno, Crypt e Peacock".

La serie è co-prodotta da Peacock e Crypt TV. Jane Casey Modderno è capo sceneggiatrice e co-produttrice esecutiva con Ritter, Jeremy Elliott, Darren Brandl e Jasmine Johnson. Joey Greene e Cameron Fuller sono co-produttori.