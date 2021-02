George R.R. Martin sviluppa una Serie TV tratta dal romanzo Strada senza fine di Roger Zelazny

News Serie TV

La sceneggiatrice di Star Trek: Discovery Kalinda Vazquez scriverà e sarà la showrunner dell'adattamento di Roadmarks sviluppato per HBO.

Potremmo pensare che George R.R. Martin si stia procurando altre distrazioni pur di non ultimare la stesura di The Winds of Winter, il sesto romanzo della saga de Le cronache del ghiaccio e del fuoco su cui è basata Il Trono di Spade. Lo scrittore, infatti, adatterà in una serie tv di HBO il romanzo di fantascienza Strada senza fine (in originale Roadmarks) di Roger Zelazny. Lo riporta Deadline aggiungendo che l'adattamento, attualmente già in sviluppo, coivolge la sceneggiatrice di Star Trek: Discovery Kalinda Vazquez come sceneggiatrice, showrunner e co-produttrice esecutiva insieme a Martin.

La trama di Strada senza fine

Uscito nel 1979, Strada senza fine parla di una speciale autostrada che consente di viaggiare nel tempo raggiungendo luoghi e periodi storici lontanissimi. Chi la scopre può usarla per esplorare i misteri del mondo ma per alcune persone potrebbe rappresentare l'unica speranza per sopravvivere, riscrivere il passato e cambiare il futuro regalando un avvenire migliore a se stessi e alle proprie famiglie. Il dettaglio curioso? La strada in questione è stata creata da dei draghi ancestrali chiamati Bel'kwinith e il protagonista del romanzo scoprirà di essere collegato, in qualche modo, a quella stirpe.

Le dichiarazioni di George R.R. Martin

Per Martin si tratta di un nuovo impegno televisivo mentre sta seguendo da vicino anche lo sviluppo del primo spin-off de Il Trono di Spade intitolato House of the Dragons. Lo scrittore ha detto di aver conosciuto personalmente negli anni '70 Roger Zelazny durante un laboratorio di scrittura e di avere un ottimo ricordo di lui. "La mia carriera in televisione è iniziata nel 1985, quando ho adattato L'ultimo difensore di Camelot di Roger Zelazny per The Twilight Zone. Roger era un amico, un mentore e uno dei più grandi scrittori di fantascienza che siano mai vissuti. È un onore poter portare il suo lavoro in televisione. Ecco perché sono così entusiasta di far parte dell'adattamento del romanzo Roadmarks per HBO. Abbiamo un grande libro, una grande sceneggiatrice come Kalinda Vasquez e le premesse per una serie meravigliosa e originale. Non vedo l'ora di intraprendere un viaggio lungo ed emozionante", ha commentato Martin tramite un comunicato.