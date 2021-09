George Lucas raccontato in una docuserie di Lawrence Kasdan

News Serie TV

Sarà Lawrence Kasdan, sceneggiatore dell'Impero colpisce ancora, Il ritorno dello Jedi e I predatori dell'arca perduta, a raccontare in sei puntate George Lucas, la Lucasfilm e l'Industrial Light & Magic.

Non è stato ancora annunciato ufficialmente, ma Lawrence Kasdan ha preparato un documentario in sei puntate dedicato a George Lucas, alla Lucasfilm e all'Industrial Light & Magic, la pionieristica casa di effetti visivi: a rivelarlo non è stato Kasdan, né la Disney, nonostante sia intuibile che la destinazione della docuserie sia lo streaming di Disney+. È stato il compositore James Newton Howard, al margine di un podcast in cui ha discusso del suo coinvoglimento con la nuova serie di Willow, a rivelare l'esistenza del progetto, per il quale la colonna sonora sarebbe stata già completata.

George Lucas e Lawrence Kasdan: nel documentario anche il loro legame creativo?