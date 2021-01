George Clooney riporta in tv Buck Rogers in una miniserie

News Serie TV

L'attore produrrà il progetto per Legendary ma non è chiaro se ne sarà anche protagonista.

George Clooney punta ancora una volta alle stelle. L'attore produrrà insieme al suo partner di produzione di Smokehouse Pictures Grant Helslov una miniserie incentrata sull'iconico personaggio di Buck Rogers, l'esploratore spaziale capostipite dei fumetti di fantascienza americani e protagonista di numerose storie sia al cinema che in tv.

Clooney sta lavorando al progetto per Legendary ma ancora non sono coinvolti nessuna rete o servizio di video in streaming in particolare. Secondo diverse fonti riportate da autorevoli testate americane, l'attore starebbe considerando anche di prendere parte alla miniserie come protagonista ma il suo portavoce ha smentito questa voce parlando con Variety. La serie coinvolge Brian K. Vaughan (già sceneggiatore di diversi episodi di Lost e Under the Dome, oltre che autore della serie di fumetti Y the Last Man) come autore e Flint Dille, il nipote del creatore del fumetto di Buck Rogers originale, come produttore.

Buck Rogers eroe americano

Il personaggio di Rogers apparve per la prima volta nella rivista di fantascienza Amazing Stories nel 1928 in un racconto di Philip Francis Nowlan e fu poi protagonista di un fumetto pubblicato dalla John F. Dille Co. l'anno successivo. Per chi non lo sapesse, Buck Rogers è un veterano della prima guerra mondiale il quale acquisisce dei superpoteri dopo essere stato costretto per 500 anni in uno stato di semi-ibernazione in una grotta dove ha inalato del gas radioattivo; quando si risveglia si ritrova in un paesaggio del futuro devastato dalla guerra nel quale diventa pilota di astronavi e esploratore dello spazio. Il personaggio divenne presto di culto per gli americani e un vero marchio, tanto che nacquero altre collane di fumetti, una linea di giocattoli e due lungometraggi su di lui. In televisione, l'ultimo adattamento di alto profilo è stata una serie di NBC del 1979 con protagonista Gil Gerard che è durata due stagioni.