Genius: Aretha Franklin riprende vita con Cynthia Erivo nel nuovo trailer della stagione 3

La pluripremiata serie antologica di National Geographic tornerà in tv a marzo.

Ci sono voluti quasi tre anni prima di riuscire a portare in tv la terza stagione di Genius, la serie antologica di National Geographic e Disney+ dedicata alle menti più brillanti e ai più grandi talenti di questo mondo. Raccontare la storia della leggendaria cantautrice e pianista statunitense Aretha Franklin non era impresa facile, e la dannata pandemia di Covid-19 ha fatto il resto. Ora, in attesa del debutto fissato negli Stati Uniti per il 21 marzo, Genius: Aretha si mostra in uno splendido nuovo trailer il quale rende perfettamente chiaro quanto l'asticella sia stata portata più in alto in questo ciclo di episodi.

I dettagli di Genius: Aretha

La vincitrice del Tony e due volte nominata all'Oscar Cynthia Erivo è il volto e la voce di Aretha Franklin, un talento impareggiabile che iniziò a fare musica quando aveva appena 12 anni. La terza stagione di Genius ripercorre il suo viaggio da aspirante artista a Regina del Soul, come è stata poi chiamata da tutti. Una donna che ha inciso alcuni dei brani più iconici della musica mondiale, crogiolandosi nelle luci del successo, ma che ha dovuto fare i conti anche con molta sofferenza tra le mura domestiche e nella sua vita pubblica.

Il resto del cast include il vincitore dell'Emmy Courtney B. Vance (American Crime Story) nel ruolo del padre di Aretha, l'influente ministro e attivista per i diritti civili C.L. Franklin; Malcolm Barrett (Timeless) del di lei primo marito e suo manager alla Columbia Records, Ted White; David Cross (Arrested Development) del produttore discografico Jerry Wexler; la star di Broadway Patrice Covington e Rebecca Naomi Jones delle sorelle Erma e Carolyn; e Sanai Victoria (Ci mancava solo Nick) della versione più giovane di Aretha.