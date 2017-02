Genius: Albert Einstein suona Lady Gaga nel nuovo promo

La grande performance del 51° Super Bowl non è stata quella di Lady Gaga durante lo show di metà partita, bensì quella di un Albert Einstein che, violino alla mano, ha suonato alcuni dei grandi successi dell'altrettanto eccentrica pop star. Si è trattato ovviamente di una trovata geniale (mai aggettivo fu più appropriato) per promuovere la nuova serie tv di National Geographic Channel Genius, in onda negli Stati Uniti dal 25 aprile e in Italia a maggio.

Con il premio Oscar Geoffrey Rush nei panni del famoso fisico e filosofo tedesco, Genius esplora attraverso i 10 episodi della prima stagione gli straordinari risultati scientifici di Einstein, un genio ribelle e fantasioso che, non riuscendo a ottenere una cattedra né un dottorato, rivelò i misteri dell'atomo e dell'universo. La serie racconta inoltre i suoi volubili, appassionati e complicati rapporti personali.