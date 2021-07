Generazione 56K: Chi sono Angelo Spagnoletti e Cristina Cappelli, Daniel e Matilda nella serie tv Netflix

News Serie TV

La comedy, realizzata in collaborazione con The Jackal, è disponibile in streaming: ecco tutto quello che sappiamo sulla coppia protagonista.

Se vi siete appassionati a Generazione 56K, la nuova serie italiana originale Netflix prodotta da Cattleya e realizzata in collaborazione con The Jackal, forse vi sarete chiesti chi sono e dove avete già visto Angelo Spagnoletti e Cristina Cappelli, gli attori che interpretano Daniel e Matilda da adulti. Nella serie sono rispettivamente uno sviluppatore di app e una restauratrice di mobili antichi che si erano conosciuti da piccoli e si sono ritrovati da adulti. Per entrambi questo progetto rappresenta la prima esperienza da protagonisti in una serie tv. Ecco tutto quello che sappiamo su di loro: vita privata, carriera, ruoli precedenti e molto altro.

Chi è Angelo Spagnoletti: carriera e vita privata dell'attore di Generazione 56K

Alto 179 cm, con un bellissimo sguardo di ghiaccio, Angelo Spagnoletti è nato a Telese Terme, in provincia di Benevento, nel 1994 e ha quindi 27 anni. Dopo il liceo, però, si è trasferito a Roma per rincorrere i suoi sogni da attore e vive nella capitale da allora. Lì ha studiato al Centro Sperimentale, ha seguito diversi workshop e e si è esibito in numerosi spettacoli teatrali. Nel 2016 ha recitato nella webserie della Rai Genitori vs Figli ma Generazione 56K è la sua prima esperienza da protagonista in una serie tv. Presto, però, lo vedremo anche in un'altra serie tv Rai, Vincenzo Malinconico, avvocato tratta dai romanzi di Diego De Silva con Massimiliano Gallo. Della sua vita privata non si sa nulla, ma se volete potete seguirlo su Instagram al profilo @angelospagnoletti.

Chi è Cristina Cappelli: carriera e vita privata dell'attrice di Generazione 56K

Cristina Cappelli è nata a Sala Consilina, in provincia di Salerno, nel 1993 e ha quindi 28 anni. È alta 168 centimetri e ha degli intensi occhi castani. Dal suo curriculum si capisce che ha studiato molto per sfondare nel mondo del cinema e della televisione: si è diplomata alla Civica Accademia "Paolo Grassi" di Milano nel 2015. Dopo aver studiato anche a New York alla scuola di Susan Batson e aver seguito numerosi workshop con professionisti, Cristina Cappelli ha lavorato sia in televisione che al cinema ed è stata anche protagonista di alcuni spot tv per Volkswagen e Ikea. È stata nel cast del programma tv Fratelli di Crozza nel 2017 e, al cinema, ha esordito nel ruolo di Carolina nel film In vacanza su Marte di Neri Parenti, con Massimo Boldi e Christian De Sica. Anche lei ha un profilo Instagram, @cristina.cappelli, dove però condivide molto poco della sua vita privata.

I due attori, durante la conferenza stampa di presentazione della serie, hanno detto di aver vissuto un'ottima esperienza sul set e di aver lavorato molto bene insieme. Se non lo avete ancora fatto, qui potete leggere la nostra recensione di Generazione 56K.