Gary Oldman protagonista della serie di Apple Slow Horses

Per l'attore è il primo ruolo regolare in una Serie TV.

Gary Oldman è pronto a tornare sul piccolo schermo. L'attore avrà un ruolo regolare in Slow Horses, serie ordinata da Apple e basata sulla saga letteraria di Mick Herron intitolata Slough House. Lo spy drama, intitolato come il primo volume della saga di Herron, è incentrato su un gruppo di spie allontanate dal MI5 (ente inglese per la sicurezza e il controspionaggio) per una serie di errori ma ancora in servizio a Slough House, il dipartimento dove vengono collocati gli agenti più problematici. Oldman interpreterà Jackson Lamb, brillante ma irascibile leader del dipartimento.

Herron ha pubblicato sei romanzi e due racconti della serie Slough House. Un terzo racconto è previsto per gennaio. In Italia il primo romanzo della serie, Slow Horses, è uscito con il titolo Un covo di bastardi. Questo primo capitolo si concentra su un caso di rapimento di un giovane pakistano che alcuni terroristi minacciano di decapitare. L'adattamento per il piccolo schermo voluto da Apple sarà scritto dall'ex sceneggiatore di Veep Will Smith, il quale affiancherà il creatore di Justified Graham Yost anche come produttore esecutivo.

Per l'attore, premio Oscar per aver interpretato Winston Churchill in L'ora più buia, questo ruolo è uno dei pochi interpretati in TV e in assoluto il primo come regolare. Resta memorabile la sua apparizione come guest star in Friends, per la quale fu nominato agli Emmy nel 2001. Secondo Variety, Oldman sarebbe stato a lungo corteggiato per diversi ruoli anche da altre reti o servizi di video in streaming senza mai accettare, però, le offerte ricevute.