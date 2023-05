Futurama: Ecco il primo teaser trailer del revival

News Serie TV

I nuovi episodi della serie animata arriveranno negli Stati Uniti a luglio e saranno disponibili in Italia su Disney+.

Bentornati nel 31° secolo! Hulu ha diffuso il primo teaser trailer dell'attesissimo ritorno in tv di Futurama, la serie animata per un pubblico adulto creata dallo stesso Matt Groening de I Simpson, prima cancellata dalla FOX dopo quattro stagioni, sei anni dopo riportata in vita da Comedy Central per altre tre stagioni e dal prossimo 24 luglio (in Italia a stretto giro su Disney+) di nuovo in tv sul servizio streaming di The Walt Disney Company.

Il ritorno in tv di Futurama

Nel revival, di fatto un'ottava stagione lunga 10 episodi alla quale ne seguirà un'altra di altrettanti episodi, "i nuovi spettatori potranno cominciare da qui, mentre i fan di lunga data riconosceranno i vantaggi di misteri decennali, inclusi gli sviluppi nell'epica storia d'amore di Fry e Lela, il misterioso contenuto della lettiera di Mordicchio, la storia segreta del malvagio Babbo Natale Robot e il luogo in cui si trovano i girini di Kif e Amy", fa sapere Hulu. "Nel frattempo, c'è una nuova pandemia in città mentre la squadra [della Planet Express] esplora il futuro di vaccini, bitcoin, cancel culture e tv in streaming".

Futurama racconta la storia di un ingenuo giovane fattorino che, mentre consegna una pizza a un laboratorio scientifico, rimane intrappolato accidentalmente in una camera criogenica per 1,000 anni. Finito nella New York del 3000, Fry scopre di avere un nipote più adulto, il professor Farnsworth, proprietario di una società di trasporti intergalattica. Comincia così a lavorare per lui, facendo amicizia con una monocola di nome Lela e un insolente robot bevitore di birra, Bender.

La versione in lingua inglese coinvolgerà tutti i doppiatori originali - Billy West (Fry), Katey Sagal (Lela), Tress MacNeille (Mamma), Maurice LaMarche (Kif) (Mamma), Lauren Tom (Amy), Phil LaMarr (Hermes), David Herman (Scruffy) e anche John DiMaggio (Bender), che inizialmente si era rifiutato di firmare l'accordo.